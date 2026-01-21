Igli Tare, direttore sportivo del Milan, resta comunque alla finestra, in attesa di un'occasione per rinforzare almeno la difesa in questa fase finale del calciomercato invernale. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ad ogni modo, Diego Coppola - classe 2003, italiano ex Hellas Verona in uscita dagli inglesi del Brighton - non scalda particolarmente la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Rischia di naufragare anche l'arrivo di Andrej Kostic.
Sul centravanti montenegrino, classe 2007, baby-prodigio dei serbi del Partizan, c'è distanza - molto ampia - sulla valutazione del suo cartellino: i serbi chiedono 10 milioni di euro, mentre i rossoneri per portarlo a Milanello non vorrebbero spendere oltre i 5. Vedremo quello che succederà.
