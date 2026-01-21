Dallo scorso 2 gennaio, giorno della riapertura del calciomercato, il Milan ha acquistato il solo Niclas Füllkrug. Anche piuttosto celermente. La società si è fatta trovare pronta e, molto rapidamente, ha sostituito Santiago Giménez - operato alla caviglia - con il centravanti tedesco, classe 1993, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dagli inglesi del West Ham.