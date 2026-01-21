Pianeta Milan
Milan, le ultime news di calciomercato su Coppola e Kostic: Diavolo, batti un colpo?

Calciomercato, Milan praticamente fermo al palo: Coppola non scalda. Su Kostic ...
Diego Coppola, difensore centrale italiano classe 2003 in forza al Brighton, non dovrebbe arrivare al Milan in questa finestra di calciomercato. Difficile anche arrivare ad Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 di proprietà del Partizan
Dallo scorso 2 gennaio, giorno della riapertura del calciomercato, il Milan ha acquistato il solo Niclas Füllkrug. Anche piuttosto celermente. La società si è fatta trovare pronta e, molto rapidamente, ha sostituito Santiago Giménez - operato alla caviglia - con il centravanti tedesco, classe 1993, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dagli inglesi del West Ham.

Calciomercato Milan, le ultime news su Coppola e Kostic

Poi, più nulla. Tante voci, un acquisto mancato (quello di Juan David Arizala, finito all'Udinese), sondaggi che non hanno portato a nessuna trattativa 'calda' in entrata. Si mormora di un assalto, in queste ore, a Juwensley Onstein, classe 2007, difensore centrale olandese (originario del Suriname) di proprietà del Genk, che andrebbe, però, a rappresentare più che altro un'aggiunta per il Milan Futuro di Massimo Oddo, in Serie D.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, resta comunque alla finestra, in attesa di un'occasione per rinforzare almeno la difesa in questa fase finale del calciomercato invernale. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ad ogni modo, Diego Coppola - classe 2003, italiano ex Hellas Verona in uscita dagli inglesi del Brighton - non scalda particolarmente la dirigenza del club di Via Aldo Rossi. Rischia di naufragare anche l'arrivo di Andrej Kostic.

Sul centravanti montenegrino, classe 2007, baby-prodigio dei serbi del Partizan, c'è distanza - molto ampia - sulla valutazione del suo cartellino: i serbi chiedono 10 milioni di euro, mentre i rossoneri per portarlo a Milanello non vorrebbero spendere oltre i 5. Vedremo quello che succederà.

