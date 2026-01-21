Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Milan e Lecce discutono del futuro di Camarda: ecco la situazione attuale

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Milan e Lecce discutono del futuro di Camarda: ecco la situazione attuale

Milan e Lecce discutono del futuro di Camarda: ecco la situazione attuale
Francesco Camarda, attaccante classe 2008 attualmente alle prese con un infortunio alla spalla destra, potrebbe tornare al Milan - dal prestito al Lecce - in questo calciomercato invernale. Ecco, dal 'CorSera', le ultime news sul giovane centravanti
Daniele Triolo Redattore 

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il Milan e il Lecce stanno discutendo del futuro di Francesco Camarda, classe 2008, giovane attaccante di proprietà dei rossoneri ma che, attualmente, si trova in prestito ai giallorossi. Il serio infortunio alla spalla destra che Camarda ha subito durante Lecce-Roma 0-2 dello scorso 6 gennaio, infatti, ha complicato un po' i piani dei due club sul giocatore.

Calciomercato, Camarda torna al Milan o resta al Lecce?

—  

La scorsa estate Camarda si era trasferito dal Milan al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club salentino e di contro-riscatto in favore di quello meneghino. In sostanza, a fine stagione, per riportare a casa il promettente Camarda, il Milan avrebbe versato al Lecce una piccola cifra, una sorta di 'premio di valorizzazione'.

LEGGI ANCHE

Ora, però, Camarda rischia di fermare fermo a lungo e di vedere compromessa la sua stagione. Quindi Milan e Lecce si interrogano: meglio che il giocatore termini la stagione alla corte di Eusebio Di Francesco o che torni subito a Milano? La situazione, per il 'CorSera', è la seguente: il Lecce è convinto che basti una terapia conservativa per l'infortunio alla spalla e difende il suo diritto di riscatto, ma il giocatore riflette su una possibile operazione e un ritorno anticipato in rossonero.

LEGGI ANCHE: Un astro nascente del calcio giovanile nel mirino del Milan: ecco di chi si tratta >>>

Camarda, finora, ha segnato un gol in campionato, il suo primo in Serie A, in Lecce-Bologna 2-2 del 28 settembre 2025 in 17 partite disputate. Inoltre, con i salentini, anche due partite in Coppa Italia con un assist. Il tutto per un totale di 742' sul terreno di gioco. Poteva andare sicuramente meglio.

Leggi anche
Un astro nascente del calcio giovanile nel mirino del Milan: ecco di chi si tratta
Milan Futuro, colpo di mercato. Moretto: “Trattativa avanzata per Juwensley Onstein”

© RIPRODUZIONE RISERVATA