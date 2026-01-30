#ACMilan have an agreement in principle with #CrystalPalace to sign Jean-Philippe #Mateta for 30M from July. If Christopher #Nkunku leaves, #Milan will anticipate the deal in this transfer window. Mateta has accepted a 4-years contract with a salary of 3,5M/year + bonuses
CALCIOMERCATO MILAN
Schira: “Milan, accordo con il Crystal Palace e con Mateta da luglio. Se esce Nkunku …”
Il Milan ha messo le mani su Jean-Philippe Mateta, classe 1997, attaccante francese del Crystal Palace: accordo per l'estate con club e giocatore. Potrebbe, però, essere anticipato nel caso in cui andasse via ora Christopher Nkunku. Il punto
Nkunku detto no finora all’Arabia e al Fenerbahçe, ma se uscisse soluzione di livello in Europa (tipo l’Atletico Madrid…) potrebbe prenderla in considerazione. Vediamo. Sono ore concitate
