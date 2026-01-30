Milan, Saelemaekers: 'Allegri? Ti cambia la testa. Ti porta a dare il 100%'

Pianeta Milan
Alexis Saelemaekers, esterno del Milan, è stato intervistato dal 'Corriere dello Sport'. Tra i temi anche un commento sul suo allenatore Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole
Intervistato dal 'Corriere dello Sport' uscito questa mattina in edicola, l'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato di diversi argomenti nel corso della lunga intervista. Tra questi, non poteva mancare un pensiero sul suo allenatore Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole al quotidiano.

Su Massimiliano Allegri:« Lui insegna la cattiveria, quella agonistica, e a mantenere alta la concentrazione. Sempre. Quando invita alla calma è perché vuole che ragioniamo. Fin dal primo giorno si lavora per vincere. Con lui si cresce dal punto di vista mentale perché ti porta a dare il 100 % in ogni istante, in ogni occasione e in ogni situazione, anche quando la partita costringe la squadra a subire».

Saelemaekers ha poi aggiunto:« Non ha bisogno di spingerci ad abbassarci ad esempio: ci dà gli strumenti per affrontare tutti i momenti. Chiede di giocare ogni palla perché da ogni palla può nascere qualcosa di importante. Come a Roma dove siamo partiti bene ma dopo 15 minuti sono cresciuti tanto loro. A quel punto però sapevamo come comportarci, avevamo l’obiettivo di non prendere gol. Abbiamo sbagliato qualche uscita, molti passaggi, questo sì. Ma Allegri ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio ... Allegri ti cambia la testa».

