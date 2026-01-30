Milan, Saelemaekers: 'Allegri? Ti cambia la testa. Ti porta a dare il 100%'

Saelemaekers ha poi aggiunto:« Non ha bisogno di spingerci ad abbassarci ad esempio: ci dà gli strumenti per affrontare tutti i momenti. Chiede di giocare ogni palla perché da ogni palla può nascere qualcosa di importante. Come a Roma dove siamo partiti bene ma dopo 15 minuti sono cresciuti tanto loro. A quel punto però sapevamo come comportarci, avevamo l’obiettivo di non prendere gol. Abbiamo sbagliato qualche uscita, molti passaggi, questo sì. Ma Allegri ripete spesso che il risultato può dipendere da un solo episodio ... Allegri ti cambia la testa».