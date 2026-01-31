Milan, le parole di Bakker post Fiorentina

"Ovviamente c’è molta frustrazione perché abbiamo creato tante opportunità e sicuramente avremmo dovuto segnare nel primo tempo. Se ci fossimo portati in vantaggio, sarebbe stata una partita diversa. Quanto successo nel recupero fa tanto male a volte ci sono partite in cui una squadra crea molte opportunità e non riesce a segnare mentre dall’altra parte bastano occasione per far goal.