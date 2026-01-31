Pianeta Milan
Milan Femminile, Bakker: 'C’è molta frustrazione, abbiamo creato tanto e meritavamo la semifinale'
Dopo l'amara partita di Coppa Italia Women contro la Fiorentina, l'allenatrice del Milan Femminile, Bakker, ha voluto rilasciare delle parole
Dopo l'amara partita di Coppa Italia Women contro la Fiorentina, finita 1-0 a favore della Viola, l'allenatrice del Milan Femminile, Suzanne Bakker ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club sulla prestazione fornita dalle sue ragazze. Ecco, di seguito, le sue parole.

Milan, le parole di Bakker post Fiorentina

"Ovviamente c’è molta frustrazione perché abbiamo creato tante opportunità e sicuramente avremmo dovuto segnare nel primo tempo. Se ci fossimo portati in vantaggio, sarebbe stata una partita diversa. Quanto successo nel recupero fa tanto male a volte ci sono partite in cui una squadra crea molte opportunità e non riesce a segnare mentre dall’altra parte bastano occasione per far goal.

Secondo me abbiamo giocato davvero bene sia in possesso che difensivamente davvero molto bene, ma non sempre ottieni quanto meriti e per me meritavamo di raggiungere la semifinale.

Adesso c’è chiaramente molta emotività e ti chiedi cosa avresti potuto fare di più, domani ci ritroveremo, capiremo come ci sentiremo perché si avvicina a un’altra partita. Dobbiamo fare uno switch di mentalità per prepararci alla prossima, dimostrando lo stesso modo di giocare cercando però di fare dei goal.”

