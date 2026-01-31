Pianeta Milan
Milan, parla Saelemaekers: “Rabiot ha una personalità incredibile. Leao non è uno che si risparmia. Modric…”

Milan, Saelemaekers: 'Leao vive di alti e bassi, ma non si risparmia'
L'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato di Leao, Modric, Rabiot e non solo durante l'intervista col 'Corriere dello Sport'. Ecco le sue dichiarazioni
Intervistato dal 'Corriere dello Sport' uscito questa mattina in edicola, l'esterno del Milan Alexis Saelemaekers ha parlato di diversi argomenti nel corso della lunga intervista. Tra questi, non poteva mancare un pensiero su alcuni compagni di squadra, come Luka Modric e Rafael Leao, ma anche su un allenatore che per la sua crescita è stato fondamentale. Parliamo di Stefano Pioli, che fu il primo tecnico che diede fiducia a un giovane Saelemaekers arrivato dal Belgio. Ecco, di seguito, le sue parole al quotidiano.

Le parole di Alexis Saelemaekers sui compagni e un ex

Su Luka Modrić e Adrien Rabiot: «Luka ha vinto tanto sia individualmente sia collettivamente. Ma mostra un’umiltà nel lavoro di tutti i giorni, ti conquista. Adri conosce tutto del calcio italiano e ha una personalità incredibile».

Su Rafael Leão: «Come tutti, vive di alti e bassi. Ma non è uno che si risparmia. E poi ha qualità eccezionali».

Su Stefano Pioli, che fu il primo allenatore a dargli fiducia: «Mi fece giocare con continuità, quell’anno ci divertimmo parecchio».

