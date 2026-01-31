Pianeta Milan
Bernardeschi in vista del Milan: “Adesso andiamo a giocare contro una grande squadra”

In vista del match contro il Milan, Federico Bernardeschi, calciatore del Bologna, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: le sue parole
Alessia Scataglini
Nella serata di ieri, il Bologna di Vincenzo Italiano è riuscito a strappare il pass per i play off di Europa League, battendo per 3-0 gli israeliani del Maccabi Tel Aviv nell’ultima partita della League Phase. Il prossimo appuntamento per i rossoblù sarà nella serata di martedì contro il Milan. In vista del match contro i rossoneri, Federico Bernardeschi ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni nel post partita su SkySport. Ecco, di seguito, le sue parole:

Questa sera era troppo importante, visto il periodo serviva una vittoria così di squadra e di carattere. Lo stadio vuoto ha aiutato, si è sentito il coinvolgimento della panchina con chi era in campo. Questa partita ci deve far capire e uscire da questo momento, siamo una grandissima squadra con grandissimi valori umani. Abbiamo un po’ fatto delle montagne russe ma questa deve essere la svolta, adesso andiamo a giocare contro una grande squadra a casa nostra e deve essere affrontata da gruppo vero“.

