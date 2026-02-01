La giornata di ieri è stata speciale per tutti i tifosi del Milan: Mike Maignan ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri. Il portiere francese, arrivato nel 2021 come successore di Gigio Donnarumma , indosserà la casacca del diavolo fino al 2031. A parlare del portiere francese, tra i migliori se non il migliore al mondo, è stato Emiliano Viviano , ex portiere di Serie A ospiti nel canale YouTube di Carlo Pellegatti , giornalista di fede rossonera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Il commento di Emiliano Viviano su Mike Maignan: "Maignan il portiere più forte del mondo? No, ma è uno dei portieri più forti. Quello che giocava nel Milan prima, Donnarumma, per me è meglio. Insieme metto anche Courtois e Allison: mi piace questo nuovo del Barcellona ma è giovane e mi piace tantissimo Svilar. Caprile? Ovviamente ha giocato per obiettivi diversi ma se il Milan o l’Inter dovessero vendere Maignan o Sommer sarebbe uno dei primi che prenderei