Inter, cosa rischia?—
Guardando Codice di Giustizia Sportiva Figc, come riferito dal Corriere della Sera, la società nerazzurra risulta essere responsabile del comportamento dei propri tifosi. Il Giudice Sportivo dovrebbe sanzionare con delle multe le società in cui i tifosi lanciano petardi, fumogeni o qualsiasi altro oggetto pirotecnico. L'importo, poi, varia a seconda della gravità dell'episodio.
