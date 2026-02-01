Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Audero colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter: cosa rischiano i nerazzurri?

SERIE A

Audero colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter: cosa rischiano i nerazzurri?

Audero colpito da un petardo durante la partita contro l’Inter: cosa rischiano i nerazzurri? - immagine 1
Momenti di paura allo stadio Zini di Cremona: Audero colpito da un petardo lanciato dai tifosi dell'inter: cosa rischiano i nerazzurri?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Attimi di paura allo Stadio Giovanni Zini di Cremona. Al minuto 4 della ripresa della partita contro l'Inter di Chivu, il portiere della Cremonese Emil Audero è stato colpito da un petardo lanciato dai tifosi nerazzurri. Il calciatore grigiorosso è crollato a terra per diversi minuti, destando molta preoccupazione.

A correre verso il calciatore è stato Lautaro Martinez, l'arbitro ha poi deciso di interrompere il gioco facendo entrare in campo, ovviamente, lo staff medico della Cremonese. Audero poco dopo si è rialzato, riferendo all'arbitro di non sentire da un orecchio, ma che avrebbe potuto comunque continuare a giocare. E così è stato: l'arbitro Massa ha fatto riprendere il match. Ma cosa rischiano ora i nerazzurri?

LEGGI ANCHE

Inter, cosa rischia?

—  

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Mateta in stand-by. Dall'Inghilterra: "Approfondimenti al ginocchio"

Guardando Codice di Giustizia Sportiva Figc, come riferito dal Corriere della Sera, la società nerazzurra risulta essere responsabile del comportamento dei propri tifosi. Il Giudice Sportivo dovrebbe sanzionare con delle multe le società in cui i tifosi lanciano petardi, fumogeni o qualsiasi altro oggetto pirotecnico. L'importo, poi, varia a seconda della gravità dell'episodio.

Leggi anche
Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 23^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA