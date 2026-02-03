PIANETAMILAN i nostri video Pulisic out, chi gioca in attacco? Bologna-Milan, le probabili formazioni
Pulisic out, chi gioca in attacco? Bologna-Milan, le probabili formazioni
Le probabili formazioni di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: assenze importanti in casa rossonera. Il video
Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026: assenze importanti in casa rossonera, con il tecnico Massimiliano Allegri che sarà costretto a rinunciare ad Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Attacco tutto inedito per il Diavolo!