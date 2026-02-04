Milan, Romano: 'Jimenez-Bournemouth: riscatto entro questa settimana'

Dopo due stagioni in maglia rossonera, Alex Jimenez si è trasferito in prestito al Bournemouth . Sembrava uno dei calciatori su cui costruire il Milan del futuro, invece l'esterno spagnolo sta per essere ceduto a titolo definitivo .

Come riportato su 'X' da Fabrizio Romano, il club inglese ha deciso di riscattare Jimenez per 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus, contratto valido fino a giugno 2031. La cifra sarà divisa tra Milan e Real Madrid, con gli spagnoli che detengono una clausola del 50% sulla rivendita. Sempre stando a quanto riportato da Romano, l'operazione dovrebbe essere ufficiale entro questa settimana.