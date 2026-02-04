Milan, Romano: 'Jimenez-Bournemouth: riscatto entro questa settimana'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano: “Jimenez al Bournemouth, riscatto in settimana: le cifre”

Come riportato d Fabrizio Romao, Alex Jimenez, esterno spagnolo classe 2005 di proprietà del Milan, sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth. Ecco quanto incasseranno i rossoneri
Dopo due stagioni in maglia rossonera, Alex Jimenez si è trasferito in prestito al Bournemouth. Sembrava uno dei calciatori su cui costruire il Milan del futuro, invece l'esterno spagnolo sta per essere ceduto a titolo definitivo.

Come riportato su 'X' da Fabrizio Romano, il club inglese ha deciso di riscattare Jimenez per 19,5 milioni di euro più 5,3 di bonus, contratto valido fino a giugno 2031. La cifra sarà divisa tra Milan e Real Madrid, con gli spagnoli che detengono una clausola del 50% sulla rivendita. Sempre stando a quanto riportato da Romano, l'operazione dovrebbe essere ufficiale entro questa settimana.

Il post di Fabrizio Romano

"Alex Jimenez diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo entro questa settimana. € 19,5 milioni di parte fissa, € 5,3 milioni di bonus e contratto fino al 2031. La cifra sarà divisa tra Milan e Real Madrid (che detiene il 50% sulla rivendita)".

LEGGI ANCHE: Cissè: “Milan, uno dei club più grandi al mondo. Quando è arrivato, non ho avuto dubbi” >>>

Jimenez ha collezionato 21 presenze con il Bournemouth, di cui 16 da titolare, impreziosite dal gol contro il Liverpool e dall'assist in FA Cup contro il Newcastle. Le recenti prestazioni dell'esterno spagnolo hanno convinto le Cherries ad esercitare il diritto di riscatto, assicurandosi le sue prestazioni fino al 2031.

