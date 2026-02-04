Milan, Romano: 'Jimenez-Bournemouth: riscatto entro questa settimana'

Il post di Fabrizio Romano—
"Alex Jimenez diventerà un giocatore del Bournemouth a titolo definitivo entro questa settimana. € 19,5 milioni di parte fissa, € 5,3 milioni di bonus e contratto fino al 2031. La cifra sarà divisa tra Milan e Real Madrid (che detiene il 50% sulla rivendita)".
Jimenez ha collezionato 21 presenze con il Bournemouth, di cui 16 da titolare, impreziosite dal gol contro il Liverpool e dall'assist in FA Cup contro il Newcastle. Le recenti prestazioni dell'esterno spagnolo hanno convinto le Cherries ad esercitare il diritto di riscatto, assicurandosi le sue prestazioni fino al 2031.
