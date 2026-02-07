Calciomercato, il Milan sia in estate che a gennaio avrebbe cercato rinforzi importanti per il reparto arretrato. Ad agosto i tentativi per Joe Gomez e Akanji andati a vuoti. Negli ultimi giorni di gennaio la possibilità di chiusura per Disasi del Chelsea. Il francese, però, non è mai arrivato. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto un editoriale per 'Tuttomercatoweb' parlando anche delle ultime novità sulla difesa del Diavolo in vista del calciomercato estivo.
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, in estate innesto in difesa. Due nomi in prima fila
Il giornalista Niccolò Ceccarini parla delle possibili mosse in difesa del Milan sul calciomercato nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'. Ecco tutti i dettagli
"La società rossonera si muoverà anche su un forte difensore centrale e qui le riflessioni verranno fatte più avanti ma qualche ipotesi in ponte c’è già. La prima riguarda Gimenez, trentunenne centrale uruguaiano in forza all’Atletico Madrid. Il Milan ci aveva pensato anche a gennaio ma in realtà da parte del club spagnolo non c’è mai stata una vera e propria apertura. L’altro nome è quello di Dragusin". Vedremo chi sarà il rinforzo futuro per la difesa del Milan.
