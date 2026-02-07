Calciomercato Milan, in estate innesto in difesa. Due nomi in prima fila

Calciomercato, il Milan sia in estate che a gennaio avrebbe cercato rinforzi importanti per il reparto arretrato. Ad agosto i tentativi per Joe Gomez e Akanji andati a vuoti. Negli ultimi giorni di gennaio la possibilità di chiusura per Disasi del Chelsea. Il francese, però, non è mai arrivato. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto un editoriale per 'Tuttomercatoweb' parlando anche delle ultime novità sulla difesa del Diavolo in vista del calciomercato estivo.