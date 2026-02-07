Come rivela Calciomercato.com l'Arsenal avrebbe provato a strappare Goretzka al Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco dovrebbe lasciare la Germania in estate a parametro zero e il club inglese potrebbe essere tra le tante pretendenti. Tra queste presente sempre il Milan. La decisione di Goretzka dovrebbe arrivare prima dei Mondiali con il Milan che si sarebbe mosso da tempo. Da capire se il club rossonero avrà tutto per tentare di convincere il tedesco: progetto, partecipazione alla Champions League e stipendio.