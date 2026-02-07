Come rivela Calciomercato.com l'Arsenal avrebbe provato a strappare Goretzka al Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco dovrebbe lasciare la Germania in estate a parametro zero e il club inglese potrebbe essere tra le tante pretendenti. Tra queste presente sempre il Milan. La decisione di Goretzka dovrebbe arrivare prima dei Mondiali con il Milan che si sarebbe mosso da tempo. Da capire se il club rossonero avrà tutto per tentare di convincere il tedesco: progetto, partecipazione alla Champions League e stipendio.
Secondo Calciomercato.com il Milan punterebbe Goretzka a prescindere dal futuro di Modric. Il tedesco sarebbe un innesto molto importante per i rossoneri. Il Milan starebbe parlando da tempo con l'agenzia Roof: le richieste d'ingaggio sarebbero superiori ai 5 milioni di euro netti all'anno più bonus, ai quali andrebbero aggiunte le commissioni. Nelle prossime settimane dovrà prendere una decisione. Oltre all'Arsenal, su Goretzka ci sarebbero anche Tottenham e Atletico Madrid. Vedremo se il Milan ci proverà davvero nei prossimi mesi.
