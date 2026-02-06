Le parole di Le Borgne, giovane francese classe 2006 dell'Avellino: “Posso giocare mediano, regista o anche mezzala, dipende da come vuole giocare il mister. Biancolini mi ha detto che mi vede nei primi due ruoli e vuole che aiuti la squadra a uscire con pochi tocchi veloci. Mi piace giocare la palla e e inserirmi nello spazio, ma anche essere aggressivo e rincorrere gli avversari. A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli, forse per la progressione in campo. Di certo sono qui per misurarmi con un campionato competitivo e continuare il percorso di crescita”.