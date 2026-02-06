Il nuovo centrocampista dell'Avellino Andrea Le Borgne, classe 2006 arrivato dal Como durante la sessione di calciomercato invernale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il giovane ha voluto spendere alcune parole su Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, riportate anche da tuttoavellino.com:
Le parole di Le Borgne, giovane francese classe 2006 dell'Avellino: “Posso giocare mediano, regista o anche mezzala, dipende da come vuole giocare il mister. Biancolini mi ha detto che mi vede nei primi due ruoli e vuole che aiuti la squadra a uscire con pochi tocchi veloci. Mi piace giocare la palla e e inserirmi nello spazio, ma anche essere aggressivo e rincorrere gli avversari. A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli, forse per la progressione in campo. Di certo sono qui per misurarmi con un campionato competitivo e continuare il percorso di crescita”.
