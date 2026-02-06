Pianeta Milan
Sia: "Sono sempre stato al Milan, all'inizio non sarà facile, ma i compagni mi stanno aiutando"

L’ex attaccante del Milan Futuro Diego Sia, nuovo giocatore del Mirandes, ha rilasciato alcune  dichiarazioni legate al suo arrivo
L’ex attaccante del Milan Futuro Diego Sia, nuovo giocatore del Mirandes, club spagnolo di seconda divisione, ha rilasciato alcune  dichiarazioni legate al suo arrivo in prestito dal club rossonero. Ecco, di seguito, le sue parole riportate da AS.:

Milan Futuro, parla Sia

Le dichiarazioni di Diego Sia sul suo arrivo al Mirandes:Sono sempre stato al Milan. All’inizio non sarà facile, ma i miei compagni mi stanno aiutando a integrarmi. Sono molto felice di essere in questa città e spero di ricambiare la calorosa accoglienza dei tifosi. L’operazione è stata complicata, ma è andato tutto bene e sono felice di iniziare questa nuova avventura“.

Sia parla delle sue caratteristiche tecniche:Sono un giocatore che si adatta bene a qualsiasi zona. Posso portare freschezza, qualità e gol

Il giovane calciatore classe 2006 ha lasciato momentaneamente i rossoneri nella finestra invernale di calciomercato, dando così inizio ad una nuova avventura in Spagna. Vedremo, nei prossimi impegni, se il giovane italiano riuscirà a ritagliarsi il suo spazio.

