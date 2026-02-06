Milan Futuro, parla Sia

Le dichiarazioni di Diego Sia sul suo arrivo al Mirandes: “Sono sempre stato al Milan. All’inizio non sarà facile, ma i miei compagni mi stanno aiutando a integrarmi. Sono molto felice di essere in questa città e spero di ricambiare la calorosa accoglienza dei tifosi. L’operazione è stata complicata, ma è andato tutto bene e sono felice di iniziare questa nuova avventura“.