Il noto telecronista e giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa , è intervenuto nell'ultimo video caricato sul suo canale YouTube parlando dell'ultima giornata di Serie A 2025-2026, la 23esima. Il giornalista sportivo si è voluto soffermare in modo particolare sul Milan di Allegri , reduce da una splendida vittoria contro il Bologna (match finito 3-0) che ha garantito ai rossoneri di restare in corsa per lo scudetto. Proprio su questo tema, Caressa ha dichiarato di vedere i rossoneri come concorrenti principali per il titolo assieme all'Inter. Ecco, di seguito, le sue parole.

Il commento di Caressa sulla lotta per lo Scudetto: "In questa lotta con distanza con il Milan, che io reputo la principale concorrente dell’Inter per la vittoria dello Scudetto, c’è da considerare il numero di partite: non sarà oggi e non sarà domani ma influirà, come ha influito l’anno scorso, malgrado la bravura di Chivu e la possibilità di ruotare i giocatori, malgrado la condizione di alcuni campioni. Alla fine sarà una cosa che conterà"