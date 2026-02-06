Contro il Bologna il Milan ha vinto in modo schiacciante: un netto 3-0 in una trasferta molto pericolosa per i rossoneri. Il Milan, infatti, è uscito dallo stadio Dall'Ara con 3 punti pesantissimi: attualmente il Milan di Massimiliano Allegri occupa la seconda posizione a quota 50 punti, -5 dall'Inter di Cristiano Chivu capolista. Il prossimo impegno sarà altrettanto insidioso: la trasferta a Pisa, in programma venerdì 13 gennaio. Andrea Marinozzi, noto giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione fornita da Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, nel match contro il Bologna. Ecco, di seguito, le sue parole: