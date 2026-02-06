Pianeta Milan
Marco Castellaneta, managing director della Juventus, ha parlato del modello usato dai bianconeri, menzionando anche il Milan
Marco Castellaneta, managing director della Juventus, è stato ospite durante la Sbobis Conference di Amburgo dove ha parlato del modello usato dai bianconeri e dalla strada intrapresa dal club ormai due anni fa. Durante il suo intervento, il giovane Castellaneta ha voluto citare anche Milan, Inter e Real Madrid. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Castellaneta

Un estratto delle dichiarazioni di Castellaneta: "Siamo riusciti ad aumentare questo valore del 40% negli ultimi anni in termini di visibilità restituita ai partner. Ma l'aspetto più interessante è che al Creator Lab tutto diventa una IP, progettata fin dall'inizio per essere associabile a un brand. Una volta i nostri competitor erano solo l'Inter, il Milan, il Real Madrid. Oggi penso che i nostri competitor siano tutti quei brand dell'intrattenimento che stanno combattendo per la stessa missione. Cioè avere il tempo delle persone. E parlo di Netflix, Amazon, Disney, TikTok. È anche un'opportunità che l'industria del calcio può sfruttare nei prossimi anni".

