Ecco il Milan è una squadra che ha trovato questa grande possibilità di giocare ad alti livelli, sono secondi in classifica, grazie all'allenatore. Quelli che dicono che ora il Milan scoppia stanno scoppiando loro ma di bile, perchè il Milan in realtà continua tranquillamente a veleggiare in seconda posizione, potrà magari non mantenerla, credo che non riuscirà ad arrivare prima, ma arriverebbe terzo, quarto, primo, sapendo che è la squadra che ha più disinvestito sulla parte tecnica"
