Milan, le parole di Ravezzani

"Come detto da Calcio e Finanza, delle squadre di Serie A, quella ha chiuso il mercato tra l'estate e l'inverno,quello appena concluso, è stato il Milan, + 82 milioni di euro che il Milan si è messo in tasca tramite le cessioni o anche ridimensionamento dei costi della rosa. Molto più in basso troviamo la Juventus, con 54 milioni, l'Inter con 52 milioni e il Napoli 24 milioni. Tutte squadre che hanno chiuso la stagione corrente in attivo dopo le due sessioni di mercato. La Roma ha chiuso con -13 milioni: tra la Roma e il Milan ci sono 100 milioni di differenza.