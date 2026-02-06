Schmeichel: “La mia squadra preferita in Italia? Il Milan, da sempre!”

Schmeichel, poi, ha concluso nel 2003 la sua luminosa carriera (ben 23 trofei, tra cui 5 Premier League e una Champions League), giocando anche per Sporting Lisbona, Aston Villa e Manchester City, ma - a quanto pare - non ha mai dimenticato il Diavolo. Alla domanda, infatti, postagli di recente dal giornalista Alessandro Schiavone, 'hai una squadra preferita in Italia?', Schmeichel ha risposto: "Sì, il Milan, da sempre!". D'altronde, i grandi riconoscono i grandi.