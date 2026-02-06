Pianeta Milan
Schmeichel: “La mia squadra preferita in Italia? Il Milan, da sempre!”

L'ex portiere danese Peter Schmeichel, leggenda del Manchester United e della Nazionale del suo Paese, ha rivelato al giornalista Alessandro Schiavone la sua simpatia per il Milan tra le squadre del nostro campionato
Peter Schmeichel, classe 1963, è stato sicuramente uno dei portieri più forti, in Europa, a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta: rivelatosi all'attenzione del grande pubblico in patria, la Danimarca, con il Brøndby, ha giocato ben otto stagioni (1991-1999) in Inghilterra nelle fila del Manchester United.

Lì, con la maglia dei 'Red Devils', Schmeichel è stato protagonista del doppio confronto nella UEFA Champions League 1993-1994 contro il Milan, nell'anno in cui i rossoneri, allenati da Fabio Capello, arrivarono a vincere il trofeo la notte del 18 maggio ad Atene (Grecia) contro il Barcellona: un doppio 0-0, sia a 'San Siro' (24 novembre 1993) sia ad 'Old Trafford' (1° dicembre 1993).

Schmeichel, poi, ha concluso nel 2003 la sua luminosa carriera (ben 23 trofei, tra cui 5 Premier League e una Champions League), giocando anche per Sporting Lisbona, Aston Villa e Manchester City, ma - a quanto pare - non ha mai dimenticato il Diavolo. Alla domanda, infatti, postagli di recente dal giornalista Alessandro Schiavone, 'hai una squadra preferita in Italia?', Schmeichel ha risposto: "Sì, il Milan, da sempre!". D'altronde, i grandi riconoscono i grandi.

