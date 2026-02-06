Pianeta Milan
Ferrante: “Inter, il Milan unico ostacolo per lo Scudetto. Nkunku mi piace, vede la porta”

Marco Ferrante, ex attaccante di tante squadre in Serie A, ha parlato a 'TMW Radio' della lotta Scudetto tra Inter e Milan e non soltanto. Si è soffermato, per esempio, anche su Christopher Nkunku, attaccante francese che sta emergendo in rossonero
Marco Ferrante, ex attaccante in Serie A per Napoli, Parma, Piacenza, Torino, Inter, Bologna e Ascoli, attualmente direttore generale dell'Ischia, in Serie D, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TMW Radio'. In particolare, si è soffermato sulla lotta Scudetto nel massimo campionato.

Sull'Inter capolista e su chi deve temere per lo Scudetto: "La Juventus ha una quadratura con Luciano Spalletti, ma non è all'altezza di poter impensierire l'Inter. L'unica che per numeri si avvicina è il Milan, che avrà anche la chance del derby. L'unico ostacolo è quello rossonero. E' un campionato che può buttare via solo l'Inter", ha spiegato Ferrante.

L'Inter, però, dovrà dare un segnale diverso nei big match: "C'è lo scontro diretto che conterà ma non vedo grosse difficoltà per l'Inter", ha detto il dirigente del club ischitano sull'imminente partita di San Valentino a 'San Siro' contro i bianconeri. Infine, una battuta su Christopher Nkunku, che sembra si stia bene integrando nel Milan di Massimiliano Allegri. "A me piace, vede la porta. Il Milan non applica un bel calcio da vedere, ma in un rush finale teso ci sarebbe da divertirsi".

