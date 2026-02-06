Milan, dai prestiti al mercato: in arrivo un colpo a zero? Ibra inaugura le Olimpiadi, mentre De Winter…
Su Renna e la primavera: «E’ stato un piacere conoscere mister Renna. In U17 avevamo una bella squadra, eravamo fortissimi, siamo arrivati in finale contro il Torino, una partita bellissima che purtroppo abbiamo perso ai rigori, è stata una bellissima esperienza. In tanti sono passati in primavera come me e come mister Renna».
Sulla sua prima rete:«Una grande emozione, la Fiorentina era prima o seconda, eravamo prontissimi per la partita, quando ho segnato, il mio primo gol in primavera, ho esultato con la lettera del nome di mia sorella, lei era molto contenta».
Sulla squadra: «Siamo una bella squadra, giochiamo a calcio, anche gli allenatori sono bravi, ci aiutano sempre, anche nelle piccole cose. Ci alleniamo bene, mi piace molto stare qua, diventiamo più forti ogni giorno».
Su Milanello: «Ci sono andato per il mio primo allenamento con la prima squadra, ho chiamato i miei genitori subito dopo. Poi sono stato convocato per il Bari in Coppa Italia, è stata una grandissima emozione stare tra quei calciatori come Modric, un grande. E’ stata una grande cosa per me e la mia famiglia. Voglio giocare con la prima squadra, ma devo migliorare ogni giorno come calciatore, ogni allenamento penso a quello dopo, non ho un obiettivo se non essere sempre pronto e migliorare ogni giorno».
