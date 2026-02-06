Milan, le parole di Vladimirov

«Ho iniziato a giocare a 7 anni. Sono venuto qua a 16 anni, è cambiato tanto nella mia vita. Appena sono arrivato ero nervoso perché il Milan è una grande squadra con una storia enorme. Ho iniziato in primavera, non sapevo l’italiano. Dell’Italia mi piace quasi tutto, la prima cosa è il calcio, guardo sempre la Serie A, qua è top per i difensori. Sono venuti qua anche i miei genitori, io torno a casa quando ho dei giorni liberi, ho anche una sorella e viene anche lei. Mi piace stare da solo, sono in convitto, Pittarella è un mio caro amico, all’inizio ero con lui in convitto».