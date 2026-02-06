Pianeta Milan
INTERVISTE

Arizala, calciatore colombiano, è stato molto vicino a vestire la maglia del Milan, ma a spuntarla è stata l'Udinese. Le parole di Collavino
Juan Arizala, giovane calciatore colombiano, è stato molto vicino a vestire la maglia del Milan.  Alla fine dei giochi però il giovane è andato all'Udinese di Kosta Runjaić. Il direttore generale del club bianconero, Franco Collavino, ha voluto spendere alcune parole sul giovane acquisto, parlando delle sue caratteristiche e qualità. Ecco, di seguito, le sue parole.

Collavino su Arizala: «Juan Arizala è un esterno moderno, può giocare da quinto e da terzino, è veloce, ha tecnica. Ha fatto vedere buone cose nell’ultimo Mondiale U20 e si adatta perfettamente alla nostra idea di gioco. Lui e Mlacic li abbiamo strappati ad una folta concorrenza di squadre italiane e non, in entrambi i casi i loro club di provenienza erano vicini a concludere la trattativa con altre squadre e noi ci siamo inseriti in modo tempestivo ed efficace. Sono felice che questi ragazzi abbiano scelto l’Udinese, per la nostra progettualità, anche a fronte dell’interessamento di club importanti».

