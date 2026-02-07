Pianeta Milan
Ibrahimovic: 'Qualcuno a cui mi ispiro? Shaun White'. Ecco chi è
L'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato dopo l'inaugurazione Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Le parole su Shaun White a Eurosport
Emiliano Guadagnoli
Ieri mattina l'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, portando la torcia olimpica al centro di Milano. In serata lo svedese è stato presente anche all'inaugurazione a San Siro e ha parlato a Eurosport. Ecco le sue interessanti dichiarazioni.

"Qualcuno a cui mi ispiro che non sia Ibra? Scelgo Shaun White dello snowboard. Non l'ho incontrato, ma sto imparando lo snowboard e penso che sia una cosa molto cool e diversa da quello che faccio io. Non ho paura delle sfide, le prendo come una competizione e sto imparando. Essere Shaun White non è male. Quell'adrenalina che ti dà quando salta a 360 gradi e quando gira non è male".

L'americano Shaun White è una leggenda dello snowboard. Ha vinto tre volte la medaglia d'oro Olimpiche: nell'halfpipe a Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018. Non è un caso che Ibrahimovic scelga come 'idolo' un altro vincente nel mondo dello sport.

