Ibrahimovic: “Qualcuno a cui mi ispiro? Shaun White”. Ecco chi è

Ieri mattina l'ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 , portando la torcia olimpica al centro di Milano. In serata lo svedese è stato presente anche all'inaugurazione a San Siro e ha parlato a Eurosport. Ecco le sue interessanti dichiarazioni.

"Qualcuno a cui mi ispiro che non sia Ibra? Scelgo Shaun White dello snowboard. Non l'ho incontrato, ma sto imparando lo snowboard e penso che sia una cosa molto cool e diversa da quello che faccio io. Non ho paura delle sfide, le prendo come una competizione e sto imparando. Essere Shaun White non è male. Quell'adrenalina che ti dà quando salta a 360 gradi e quando gira non è male".