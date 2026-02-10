Romano: 'Vlahovic va mantenuto nella lista del Milan. Ora è presto...'

Nel suo ultimo video su YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulle diverse trattative e indiscrezioni di mercato legate alle squadre italiane. Non poteva mancare il Milan , già alla ricerca in vista di giugno di un attaccante . Uno dei nomi, tra i più chiacchierati, è quello di Dusan Vlahovic . Come noto, il serbo si libererà a zero dalla Juventus a meno di colpi di scena e potrebbe essere il profilo ideale per il Milan targato Massimiliano Allegri . Ecco, di seguito, le parole di Fabrizio Romano su questa possibilità.

Calciomercato Milan, le parole di Fabrizio Romano su Vlahovic

"Quello che posso dirvi è che Vlahovic non ha firmato con nessuno. Ha tante possibilità, con il rinnovo con la Juventus che resta un discorso in totale stand-by. Vedremo poi, nel calcio possono bastare poche partite per cambiare le storie, ma ad oggi il discorso Juventus-Vlahovic è in totale stand-by. Chi ha cercato Vlahovic? Barcellona, ma dipende da Lewandowski, e Bayern Monaco, alla ricerca di un vice Harry Kane, perché Nicolas Jackson a fine stagione andrà via, ma oggi i bavaresi sono fermi a delle chiamate fatte intorno ad ottobre novembre".