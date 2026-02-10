Romano: 'Vlahovic va mantenuto nella lista del Milan. Ora è presto...'

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Romano: “Ancora presto per capire se la pista Vlahovic potrà scaldarsi”

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha parlato della possibilità Vlahovic a zero per il Milan in vista di giugno. Ecco le sue parole
Nel suo ultimo video su YouTube, l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sulle diverse trattative e indiscrezioni di mercato legate alle squadre italiane. Non poteva mancare il Milan, già alla ricerca in vista di giugno di un attaccante. Uno dei nomi, tra i più chiacchierati, è quello di Dusan Vlahovic. Come noto, il serbo si libererà a zero dalla Juventus a meno di colpi di scena e potrebbe essere il profilo ideale per il Milan targato Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le parole di Fabrizio Romano su questa possibilità.

"Quello che posso dirvi è che Vlahovic non ha firmato con nessuno. Ha tante possibilità, con il rinnovo con la Juventus che resta un discorso in totale stand-by. Vedremo poi, nel calcio possono bastare poche partite per cambiare le storie, ma ad oggi il discorso Juventus-Vlahovic è in totale stand-by. Chi ha cercato Vlahovic? Barcellona, ma dipende da Lewandowski, e Bayern Monaco, alla ricerca di un vice Harry Kane, perché Nicolas Jackson a fine stagione andrà via, ma oggi i bavaresi sono fermi a delle chiamate fatte intorno ad ottobre novembre".

Fabrizio Romano poi ha ricordato: "È un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan, perché l'attacco Milan dipenderà da tanti fattori, quindi è ancora presto per capire se Vlahovic-Milan sarà una pista che potrà riscaldarsi o meno, ma è un nome che è sempre stato gradito, ed è un'opportunità evidente di mercato non dovesse rinnovare con la Juventus".

