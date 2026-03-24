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RASSEGNA STAMPA

Milan, rossoneri in missione: lo scontro con il Napoli decreterà l’anti-Inter

Milan, rossoneri in missione: lo scontro con il Napoli decreterà l’anti-Inter - immagine 1
A pasquetta tutto avrà un peso diverso: chi uscirà vincitore, tra Napoli e Milan, prenderà il titolo di Anti Inter...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La gara di pasquetta non decreterà solamente un 'secondo posto': chi uscirà vincitore, tra Milan e Napoli, prenderà il titolo di Anti Inter. Dopo la brutta prestazione messa in campo contro la Lazio, i rossoneri di Max Allegri si sono rialzati battendo il Torino 3-2 ed ora vogliono correre senza inciampare nuovamente.

Il Milan, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, contro le big si è sempre fatto valere. I rossoneri hanno vinto entrambe le sfide contro l'inter per la prima volta dalla stagione 2010-2011, sempre con Allegri alla guida. A fine settembre, il diavolo ha battuto anche il Napoli, campione in carica, dando il primo vero squillo di solidità: Allegri dominò Conte con Saelemaekers e Pulisic.

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In Europa, nessuna squadra ha saputo mettere sotto pressione il Milan: 4 punti contro il Como e Roma. Contro le big, il Milan non ha mai deluso i propri tifosi. Allegri, con l'obbiettivo di ritornare in Champions League dopo il brutto ottavo posto della scorsa stagione, ha ripreso il comando della squadra portandola nelle posizioni alte della classifica.

Ad oggi, i rossoneri potrebbero anche pensare in 'grande', anche se Allegri rimane comunque con i piedi per terra. Questo però non significa non provare ad accelerare, ma giocare con più leggerezza e tranquillità. Le pressioni, invece, gravano sugli avversari. Il Milan potrà 'coltivare' il pensiero legato alla rimonta ma, davanti ai propri tifosi, Allegri la 'spegne' ritornando a far riferimento alla Champions League.

LA DIFESA

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La difesa dei rossoneri, da quando Allegri ha preso il timone, hanno registrato la seconda migliore del campionato con soli 23 gol subiti, uno solo in più rispetto al Como. Se si riguardano i dati di un anno fa, allo stesso punto della stagione i gol furono ben 35.

Il Napoli, invece, ha subito circa 7 gol in più rispetto ai rossoneri, nonostante una linea ben organizzata. Il Milan, però, risulta avanti anche nella classifica legata alle partite concluse senza incassare gol: 13 contro le 10 degli azzurri.

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Modric e Rabiot, i due trascinatori rossoneri, andranno gestiti al meglio dalle rispettive nazionali: il centrocampista francese è indispensabile per i rossoneri, e lo dimostrano i numeri, la presenza di Modric, invece, è fondamentale per la Leadership.

 

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