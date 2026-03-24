In Europa, nessuna squadra ha saputo mettere sotto pressione il Milan: 4 punti contro il Como e Roma. Contro le big, il Milan non ha mai deluso i propri tifosi. Allegri, con l'obbiettivo di ritornare in Champions League dopo il brutto ottavo posto della scorsa stagione, ha ripreso il comando della squadra portandola nelle posizioni alte della classifica.

Ad oggi, i rossoneri potrebbero anche pensare in 'grande', anche se Allegri rimane comunque con i piedi per terra. Questo però non significa non provare ad accelerare, ma giocare con più leggerezza e tranquillità. Le pressioni, invece, gravano sugli avversari. Il Milan potrà 'coltivare' il pensiero legato alla rimonta ma, davanti ai propri tifosi, Allegri la 'spegne' ritornando a far riferimento alla Champions League.

LA DIFESA — La difesa dei rossoneri, da quando Allegri ha preso il timone, hanno registrato la seconda migliore del campionato con soli 23 gol subiti, uno solo in più rispetto al Como. Se si riguardano i dati di un anno fa, allo stesso punto della stagione i gol furono ben 35.

Il Napoli, invece, ha subito circa 7 gol in più rispetto ai rossoneri, nonostante una linea ben organizzata. Il Milan, però, risulta avanti anche nella classifica legata alle partite concluse senza incassare gol: 13 contro le 10 degli azzurri.

Modric e Rabiot, i due trascinatori rossoneri, andranno gestiti al meglio dalle rispettive nazionali: il centrocampista francese è indispensabile per i rossoneri, e lo dimostrano i numeri, la presenza di Modric, invece, è fondamentale per la Leadership.