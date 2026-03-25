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RASSEGNA STAMPA

Milan, emergenza gol: Allegri studia la rinascita offensiva

Milan, emergenza gol: Allegri studia la rinascita offensiva - immagine 1
Dopo uno stop di 3 giorni, il Milan di Massimiliano Allegri torna a Milanello per allenarsi: ecco la missione di Max in chiave scudetto
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo tre lunghi giorni di riposo concessi dopo la brillante partita vinta contro il Torino, il Milan di Massimiliano Allegri torna a Milanello per allenarsi. Con ben 13 giocatori che hanno salutato momentaneamente Milano, Max lavorerà con un gruppo ristretto, preparando principalmente una ripresa del campionato all'attacco.

Milan, il piano di Allegri

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Come riferito da Tuttosport, se i rossoneri sono comunque tanti ad aver lasciato Milanello, l'unico che ha fatto le valigie per spostarsi in America del reparto offensivo è stato solamente Christian Pulisic. L'americano, infatti, sarà impegnato nel amichevoli contro Belgio e Portogallo, in programma rispettivamente il 28 e 31 marzo.

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Gli altri attaccanti presenti in rosa, ovvero Leao, Fullkrug, Gimenez e Nkunku, saranno tutti quanti a disposizione di Massimiliano Allegri a Milanello. Rafa Leao, però, non potrà allenarsi in gruppo, bensì dovrà continuare con delle terapie personalizzate almeno per una settimana.

L'obiettivo del portoghese, naturalmente, è rientrare in tempo per il big match contro il Napoli di Antonio Conte, partita fondamentalissima in ottica scudetto.

Per cercare di affrontare meglio questo finale di stagione, servirà naturalmente che l'attacco sia prolifico, cosa che, negli ultimi mesi, è venuta a mancare. L'ultimo gol di un attaccante, infatti, è quella di Leao contro la Cremonese: 2-0 firmato nei minuti di recupero.

Dopo quella rette, il nulla. Gimenez si sa, è stato lontano dal terreno di gioco per circa 4 lunghi mesi, ma non segna comunque dal 23 settembre contro il Lecce in Coppa Italia. Niclas Fullkrug, arrivato in prestito a gennaio, era partito anche bene, ma il problema al piede l'ha limitato di parecchio.

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Christopher Nkunku, dopo mesi in ombra, tra dicembre e gennaio è riuscito ad emergere giocando bene e segnando qualche gol poi, anche lui, si è fermato.  Allegri ha una missione ben chiara: sbloccare tutte le sue pedine.

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