Gli altri attaccanti presenti in rosa, ovvero Leao, Fullkrug, Gimenez e Nkunku, saranno tutti quanti a disposizione di Massimiliano Allegri a Milanello. Rafa Leao, però, non potrà allenarsi in gruppo, bensì dovrà continuare con delle terapie personalizzate almeno per una settimana.
L'obiettivo del portoghese, naturalmente, è rientrare in tempo per il big match contro il Napoli di Antonio Conte, partita fondamentalissima in ottica scudetto.
Per cercare di affrontare meglio questo finale di stagione, servirà naturalmente che l'attacco sia prolifico, cosa che, negli ultimi mesi, è venuta a mancare. L'ultimo gol di un attaccante, infatti, è quella di Leao contro la Cremonese: 2-0 firmato nei minuti di recupero.
Dopo quella rette, il nulla. Gimenez si sa, è stato lontano dal terreno di gioco per circa 4 lunghi mesi, ma non segna comunque dal 23 settembre contro il Lecce in Coppa Italia. Niclas Fullkrug, arrivato in prestito a gennaio, era partito anche bene, ma il problema al piede l'ha limitato di parecchio.
Christopher Nkunku, dopo mesi in ombra, tra dicembre e gennaio è riuscito ad emergere giocando bene e segnando qualche gol poi, anche lui, si è fermato. Allegri ha una missione ben chiara: sbloccare tutte le sue pedine.
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