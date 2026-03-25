Milan, il piano di Allegri

Come riferito da Tuttosport, se i rossoneri sono comunque tanti ad aver lasciato Milanello, l'unico che ha fatto le valigie per spostarsi in America del reparto offensivo è stato solamente Christian Pulisic. L'americano, infatti, sarà impegnato nel amichevoli contro Belgio e Portogallo, in programma rispettivamente il 28 e 31 marzo.