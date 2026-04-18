Non solo il Milan: chi sta rincorrendo un posto in Champions League è anche Adrien Rabiot. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' sono infatti anni che il francese non partecipa alla massima competizione europea: nel 2023, con la Juventus esclusa dalle Coppe europee, Rabiot decise comunque di rimanere firmando per un altro anno. Nel 2024 decise di sposare il progetto Marsiglia, per riportare la squadra francese proprio in Champions League.
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Milan, Rabiot: gesto importante per la corsa Champions League. Ecco il retroscena
Milan, Adrien Rabiot non gioca da molte stagioni la Champions League e ha grande voglia di tornare a farlo. Ecco il gesto importante raccontato da 'La Gazzetta dello Sport'
Per la lite con Rowe, Rabiot non giocò mai la massima competizione europea con il club francese, passando in estate al Milan, altra squadra senza coppe. E ora l'obiettivo resta quello di tornare a giocare la Champions League. La voglia di Rabiot è chiara: come racconta la rosea, nonostante mercoledì Allegri avesse concesso un giorno di riposo ai suoi, il francese (insieme a Torriani e Pavlović) si sono presentati comunque a Milanello per un allenamento facoltativo. Un segnale importante verso la rincorsa alla prossima edizione della Champions League.
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