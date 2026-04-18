Milan, Adrien Rabiot non gioca da molte stagioni la Champions League e ha grande voglia di tornare a farlo. Ecco il gesto importante raccontato da 'La Gazzetta dello Sport'

Non solo il Milan : chi sta rincorrendo un posto in Champions League è anche Adrien Rabiot . Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' sono infatti anni che il francese non partecipa alla massima competizione europea: nel 2023, con la Juventus esclusa dalle Coppe europee, Rabiot decise comunque di rimanere firmando per un altro anno. Nel 2024 decise di sposare il progetto Marsiglia , per riportare la squadra francese proprio in Champions League .

Per la lite con Rowe, Rabiot non giocò mai la massima competizione europea con il club francese, passando in estate al Milan, altra squadra senza coppe. E ora l'obiettivo resta quello di tornare a giocare la Champions League. La voglia di Rabiot è chiara: come racconta la rosea, nonostante mercoledì Allegri avesse concesso un giorno di riposo ai suoi, il francese (insieme a Torriani e Pavlović) si sono presentati comunque a Milanello per un allenamento facoltativo. Un segnale importante verso la rincorsa alla prossima edizione della Champions League.