Quanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 16 aprile 2026. Non potrebbe essere altrimenti, visto che si è parlato - abbondantemente - del futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ma anche, tantissimo, degli scenari di calciomercato in vista dell'estate 2026. Con un focus principale sugli attaccanti (occhio ai nomi di Dušan Vlahović e Santiago Castro). Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.