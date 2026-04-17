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Leao con Pulisic: numeri preoccupanti insieme. Allegri si fida ancora di loro

Milan, Leao e Pulisic: Allegri si fida ancora e sfida i numeri preoccupanti
Il Milan è pronto a tornare in campo questa domenica contro il Verona. Massimiliano Allegri dovrebbe puntare di nuovo su Leao e Pulisic. I dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan arriva da due sconfitte di fila in Serie A contro il Napoli e contro l'Udinese. Domenica a Verona il Diavolo non ha alternative: serve vincere anche perché il quinto posto del Como non è così lontano (vantaggio di 5 punti per i rossoneri). Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Massimiliano Allegri dovrebbe tornare al 3-5-2 e in attacco dovrebbe affidarsi di nuovo alla coppia Leao-Pulisic che non sta giocando benissimo nel 2026. Secondo la rosea l'allenatore rossonero sarebbe convinto che i due attaccanti siano i giocatori in grado di prendere per mano il Milan in questo finale di stagione.

Come scrive il quotidiano i due hanno giocato insieme dal primo minuto solo 9 volte nel 2025-26 con il seguente bilancio: cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte. E anche i gol sono pochi: solo 8. Appena cinque delle 47 segnature del Diavolo in campionato sono avvenute con le due stelle insieme sul terreno di gioco. Per quanto riguarda il futuro dei due attaccanti, invece, se ne parlerà a fine stagione con una possibile qualificazione alla Champions League che potrebbe decisamente aiutare.

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