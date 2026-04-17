Milan, Leao e Pulisic: Allegri si fida ancora e sfida i numeri preoccupanti

Il Milan arriva da due sconfitte di fila in Serie A contro il Napoli e contro l'Udinese. Domenica a Verona il Diavolo non ha alternative: serve vincere anche perché il quinto posto del Como non è così lontano (vantaggio di 5 punti per i rossoneri). Secondo 'La Gazzetta dello Sport' Massimiliano Allegri dovrebbe tornare al 3-5-2 e in attacco dovrebbe affidarsi di nuovo alla coppia Leao-Pulisic che non sta giocando benissimo nel 2026. Secondo la rosea l'allenatore rossonero sarebbe convinto che i due attaccanti siano i giocatori in grado di prendere per mano il Milan in questo finale di stagione.