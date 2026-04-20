Ecco perché Rafa Leao e Pulisic non funzionano! Analisi Verona-Milan 0-1

Dopo due sconfitte consecutive, Verona-Milan 0-1 riporta i rossoneri alla vittoria. Prestazione certamente brutta, ma vincente e funzionale. Allegri riporta i rossoneri a giocare con il blocco basso e pronti a colpire e anche stavolta si porta a casa i tre punti. Ci sono però anche dei limiti evidenti in questa squadra che vengono anche stavolta confermati. A partire dalla qualità dei giocatori, troppo spesso incapaci di leggere, trovare o realizzare la giocata decisiva; fino alla coppia d'attacco. Rafa Leao e Pulisic non funzionano: si pestano i piedi e fanno fatica a trovarsi, lasciando il Milan privo di riferimenti offensivi. L'area è spesso vuota. Ieri male anche dal punto di vista difensivo nel secondo tempo: troppo passivi. L'abbiamo analizzata come sempre tatticamente col nostro match analyst Mattia Pellé nel video qui sotto. Ricordate di dare hype, lasciare un mi piace e un commento e iscrivervi al canale attivando anche la campanella!