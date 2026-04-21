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Caressa: “Champions importante, ma penso che il Milan qualcosa in più potesse fare”

Fabio Caressa giornalista 'Sky Sport' parla del Milan
Fabio Caressa, giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha parlato della stagione Milan di Massimiliano Allegri in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'. Ecco le sue impressioni sull'annata dei rossoneri
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri, con il successo di 'corto muso' sul campo dell'Hellas Verona di Paolo Sammarco, è tornato al secondo posto nella classifica di Serie A, a quota 66 punti, pari merito con il Napoli. Ai rossoneri è bastata una giocata, al 41', ovvero l'assist di Rafael Leão per il gol di Adrien Rabiot, per portare a casa l'intera posta in palio e rilanciarsi - se non nel gioco, almeno nei risultati - dopo tre sconfitte nelle quattro precedenti partite.

Ora domenica sera, a 'San Siro', arriverà la Juventus, quarta in graduatoria a quota 63. Il Diavolo avrà la grande occasione per tenere i bianconeri a distanza, se non addirittura di staccarli di 6 lunghezze. A quel punto, per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sarebbe soltanto una mera questione matematica. Già adesso Mike Maignan e compagni hanno bisogno di 7 punti sui 15 disponibili per conquistare l'accesso al torneo continentale.

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Del momento e, più in generale, della stagione del Milan di Allegri ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo Fabio Caressa, volto noto di 'Sky Sport'. "Il Milan è una squadra che raggiungerà l'obiettivo molto probabilmente però io pensavo potesse fare un salto in avanti e invece così non è stato", ha esordito il famoso telecronista sul Diavolo. "Questo secondo me forse poteva essere nelle caratteristiche della squadra, io penso che qualcosa in più potesse fare, però era molto importante arrivare in Champions e quindi rispetto anche questo pensiero".

Caressa sul Milan: "Giocatori costretti in un gioco che doveva portare a casa il quarto posto"

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"Matteo Gabbia è uno di quelli che è cresciuto di più, ci sono uomini che hanno dato al Milan, Gabbia per l'appunto, Rabiot, Luka Modrić, Maignan, altri un po' meno - ha sottolineato Caressa nel suo intervento sul Milan 2025-2026 -. Però non sono sicuro che, oltre a causa degli infortuni, non sono riusciti a esprimersi perché non troppo liberi ma costretti in un gioco che doveva portare a casa il quarto posto".

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