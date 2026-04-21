Del momento e, più in generale, della stagione del Milan di Allegri ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo Fabio Caressa, volto noto di 'Sky Sport'. "Il Milan è una squadra che raggiungerà l'obiettivo molto probabilmente però io pensavo potesse fare un salto in avanti e invece così non è stato", ha esordito il famoso telecronista sul Diavolo. "Questo secondo me forse poteva essere nelle caratteristiche della squadra, io penso che qualcosa in più potesse fare, però era molto importante arrivare in Champions e quindi rispetto anche questo pensiero".
Caressa sul Milan: "Giocatori costretti in un gioco che doveva portare a casa il quarto posto"—
"Matteo Gabbia è uno di quelli che è cresciuto di più, ci sono uomini che hanno dato al Milan, Gabbia per l'appunto, Rabiot, Luka Modrić, Maignan, altri un po' meno - ha sottolineato Caressa nel suo intervento sul Milan 2025-2026 -. Però non sono sicuro che, oltre a causa degli infortuni, non sono riusciti a esprimersi perché non troppo liberi ma costretti in un gioco che doveva portare a casa il quarto posto".
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