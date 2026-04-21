Del momento e, più in generale, della stagione del Milan di Allegri ha parlato, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista sportivo Fabio Caressa, volto noto di 'Sky Sport'. "Il Milan è una squadra che raggiungerà l'obiettivo molto probabilmente però io pensavo potesse fare un salto in avanti e invece così non è stato", ha esordito il famoso telecronista sul Diavolo. "Questo secondo me forse poteva essere nelle caratteristiche della squadra, io penso che qualcosa in più potesse fare, però era molto importante arrivare in Champions e quindi rispetto anche questo pensiero".