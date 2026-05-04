Sassuolo-Milan 2-0, Adani: "Nelle ultime dieci, persa una partita su due" — Del momento orribile del Milan ha parlato, ieri sera, in diretta alla 'Domenica Sportiva' su 'Rai2', Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista anche per la tv di stato. All'invito della conduttrice del programma, Simona Rolandi, a parlare su un "Milan troppo brutto per essere vero", Adani ha risposto così: "Dici eh, Simona eh? Dici che è troppo brutto per essere vero? O si può dire che è stato bello fino a metà?".

"Non sono - come dice Allegri - dieci mesi rovinati da una partita, ma ..." — Adani ha poi argomentato la sua tesi: "3 sconfitte nelle ultime 5 partite, 4 nelle ultime 7 e 5 nelle ultime 10. Vuol dire che delle ultime 10, più di due mesi, ne ha persa una su 2. È a 15 punti dalla vetta. Ha tirato 7 volte in porta nelle ultime 5 partite, parliamo di una media di 7 tiri al mese. Il Milan è settimo nel girone di ritorno, se la Fiorentina domani (oggi, n.d.r.) vince a Roma può scendere all'ottavo posto".

La chiosa di Adani, quindi, sul 'nemico giurato' Allegri, con il quale si scontra - anche a livello mediatico - ormai da anni. "Allegri nel girone di ritorno ha fatto meno punti di Sérgio Conceição l'anno scorso, ma Conceição ha vinto una coppa ed è andato in finale in un'altra coppa. Non sono (come dice Allegri) gli ultimi 10 mesi rovinati da una partita. È una stagione senza le coppe europee fatta abbastanza bene per metà e male per l'altra metà".