Sassuolo-Milan 2-0, Adani: "Nelle ultime dieci, persa una partita su due"—
Del momento orribile del Milan ha parlato, ieri sera, in diretta alla 'Domenica Sportiva' su 'Rai2', Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista anche per la tv di stato. All'invito della conduttrice del programma, Simona Rolandi, a parlare su un "Milan troppo brutto per essere vero", Adani ha risposto così: "Dici eh, Simona eh? Dici che è troppo brutto per essere vero? O si può dire che è stato bello fino a metà?".
"Non sono - come dice Allegri - dieci mesi rovinati da una partita, ma ..."—
Adani ha poi argomentato la sua tesi: "3 sconfitte nelle ultime 5 partite, 4 nelle ultime 7 e 5 nelle ultime 10. Vuol dire che delle ultime 10, più di due mesi, ne ha persa una su 2. È a 15 punti dalla vetta. Ha tirato 7 volte in porta nelle ultime 5 partite, parliamo di una media di 7 tiri al mese. Il Milan è settimo nel girone di ritorno, se la Fiorentina domani (oggi, n.d.r.) vince a Roma può scendere all'ottavo posto".
La chiosa di Adani, quindi, sul 'nemico giurato' Allegri, con il quale si scontra - anche a livello mediatico - ormai da anni. "Allegri nel girone di ritorno ha fatto meno punti di Sérgio Conceição l'anno scorso, ma Conceição ha vinto una coppa ed è andato in finale in un'altra coppa. Non sono (come dice Allegri) gli ultimi 10 mesi rovinati da una partita. È una stagione senza le coppe europee fatta abbastanza bene per metà e male per l'altra metà".
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