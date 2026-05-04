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Milan, Adani: “Nel girone di ritorno Allegri peggio di Conceição. Stagione fatta male per metà”

Daniele 'Lele' Adani ha commentato Sassuolo-Milan di Serie A alla 'Domenica Sportiva'
Daniele 'Lele' Adani, alla 'Domenica Sportiva' su Rai2 ieri sera, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri sconfitto 2-0 dal Sassuolo a Reggio Emilia e in crisi nera di gioco e di risultati. Con l'obiettivo Champions League che può sfumare
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri è in crisi nera, di gioco e di risultati. Inutile girarci intorno. Lo ha testimoniato anche la sconfitta, 0-2, rimediata ieri pomeriggio sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia i rossoneri hanno sbagliato l'approccio alla partita, andando sotto dopo appena 5' con il gol di Domenico Berardi (azione nata dalla palla persa di un pessimo Ardon Jashari).

Quindi, è giunta, al 24', l'espulsione di Fikayo Tomori ad incanalare ulteriormente il match sui binari dei neroverdi che, in apertura di ripresa, al 47', hanno raddoppiato con Armand Laurienté e messo in ghiaccio il risultato. L'obiettivo Champions League rischia di sfumare, ora, per un Diavolo che, fino a due mesi fa, sembrava in lotta punto a punto con l'Inter per lo Scudetto e che poi è irreparabilmente crollato.

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Del momento orribile del Milan ha parlato, ieri sera, in diretta alla 'Domenica Sportiva' su 'Rai2', Daniele 'Lele' Adani, ex difensore in Serie A e oggi opinionista anche per la tv di stato. All'invito della conduttrice del programma, Simona Rolandi, a parlare su un "Milan troppo brutto per essere vero", Adani ha risposto così: "Dici eh, Simona eh? Dici che è troppo brutto per essere vero? O si può dire che è stato bello fino a metà?".

"Non sono - come dice Allegri - dieci mesi rovinati da una partita, ma ..."

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Adani ha poi argomentato la sua tesi: "3 sconfitte nelle ultime 5 partite, 4 nelle ultime 7 e 5 nelle ultime 10. Vuol dire che delle ultime 10, più di due mesi, ne ha persa una su 2. È a 15 punti dalla vetta. Ha tirato 7 volte in porta nelle ultime 5 partite, parliamo di una media di 7 tiri al mese. Il Milan è settimo nel girone di ritorno, se la Fiorentina domani (oggi, n.d.r.) vince a Roma può scendere all'ottavo posto".

La chiosa di Adani, quindi, sul 'nemico giurato' Allegri, con il quale si scontra - anche a livello mediatico - ormai da anni. "Allegri nel girone di ritorno ha fatto meno punti di Sérgio Conceição l'anno scorso, ma Conceição ha vinto una coppa ed è andato in finale in un'altra coppa. Non sono (come dice Allegri) gli ultimi 10 mesi rovinati da una partita. È una stagione senza le coppe europee fatta abbastanza bene per metà e male per l'altra metà".

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