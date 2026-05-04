Riccardo Trevisani, giornalista sportivo e telecronista per 'Mediaset', intervenendo ieri sera negli studi di 'Pressing', ha rivolto il proprio pensiero proprio ai tanti sostenitori del Milan accorsi da Milano a Reggio per la partita. "Spesso diciamo che i tifosi che fischiano o che abbandonano durante la partita non aiutano la squadra. Oggi (ieri, n.d.r.), a fronte di una prestazione raccapricciante, hanno cantato dal primo al novantesimo minuto e hanno aspettato il fischio finale di Maresca per cominciare a fischiare. Secondo me sono stati grandiosi, perché al 25' potevano andare via e non avrebbero fatto un soldo di danno", la riflessione di Trevisani.