Nelle prossime giornate, perciò, il Milan è chiamato a vincere 2 gare su 3, cosa assolutamente non facile visto il momento che sta passando la squadra. A mettere la ciliegina sulla torta è stata poi la vittoria contro il Parma da parte dei nerazzurri che hanno alzato il loro 21esimo scudetto della loro storia.
Milan Store imbrattato
Proprio in occasione dei festeggiamenti per a vittoria del titolo di Campioni d'Italia, una fetta di tifosi nerazzurri, presenti in centro città, hanno ben pensato di imbrattare il milan Store di via Dante cn bombolette spray e vari adesivi incollati sulla vetrina.
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