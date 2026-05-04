Quella di ieri non è stata proprio una giornata positiva per la Milano rossonera. Nel pomeriggio, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium, stadio che nel maggio del 2022 ha visto alzare il 19esimo ed ultimo scudetto dei rossoneri. A trionfare però, ieri è stato il Sassuolo, ma non è tutto. Nella serata è stata l'Inter di Chivu a festeggiare il titolo di Campioni d'Italia.