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Domenica da dimenticare per i rossoneri: imbrattato il Milan Store di via Dante

Domenica da dimenticare per i rossoneri: imbrattato il Milan Store di via Dante - immagine 1
Quella di ieri non è stata proprio una giornata positiva per la Milano rossonera: dalla sconfitta contro il Sassuolo al Milan Store...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Quella di ieri non è stata proprio una giornata positiva per la Milano rossonera. Nel pomeriggio, il Milan di Massimiliano Allegri è sceso in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium, stadio che nel maggio del 2022 ha visto alzare il 19esimo ed ultimo scudetto dei rossoneri. A trionfare però, ieri è stato il Sassuolo, ma non è tutto. Nella serata è stata l'Inter di Chivu a festeggiare il titolo di Campioni d'Italia.

Una domenica da dimenticare

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Come già detto precedentemente, la domenica non è partita proprio benissimo: la squadra di Massimiliano Allegri, in cerca dei 3 punti per conquistare la qualificazione matematica alla prossima Champions League, ha giocato una delle partite più brutte fatte nell'arco della stagione. Il risultato? 2-0 per i neroverdi grazie ai gol di Berardi e Laurentiè.

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Nelle prossime giornate, perciò, il Milan è chiamato a vincere 2 gare su 3, cosa assolutamente non facile visto il momento che sta passando la squadra. A mettere la ciliegina sulla torta è stata poi la vittoria contro il Parma da parte dei nerazzurri che hanno alzato il loro 21esimo scudetto della loro storia.

Milan Store imbrattato

Proprio in occasione dei festeggiamenti per a vittoria del titolo di Campioni d'Italia, una fetta di tifosi nerazzurri, presenti in centro città, hanno ben pensato di imbrattare il milan Store di via Dante cn bombolette spray e vari adesivi incollati sulla vetrina.

 

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