PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Pellegatti: “Una proprietà ambiziosa avrebbe preso Malen a gennaio. Cardinale deve capire una cosa”

INTERVISTE

Milan, Pellegatti: “Una proprietà ambiziosa avrebbe preso Malen a gennaio. Cardinale deve capire una cosa”

Donyell Malen, attaccante AS Roma
La lotta Champions, la scarsa ambizione di RedBird e il mancato acquisto di Donyel Malen: Pellegatti senza freni sul momento del Milan
Redazione PM

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore, durante il mercato di gennaio il Milan avrebbe fatto un sondaggio per provare ad ingaggiare Donyell Malen. Le cifre per arrivare all'attaccante olandese classe 1999 sono state ritenute eccessive dalla proprietà, che ha preferito virare su un profilo low-cost come Fullkrug. Una sliding doors che avrebbe potuto cambiare la rotta della stagione rossonera, dato che da quando l'ex Aston Villa è arrivato alla Roma ha già realizzato 12 reti.

Milan, Pellegatti sul macato arrivo di Malen

—  

In merito al mancato acquisto di Malen si è espresso anche Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio'. Di seguito, un estratto del suo intervento.

LEGGI ANCHE

“Non stiamo vivendo un momento positivo, non solo per le difficoltà attuali nel portare a casa le vittorie. Dopo la sconfitta con il Sassuolo è complicato immaginare sei punti nelle prossime due gare, ma bisogna trovare dentro qualcosa in più. Ciò che inquieta maggiormente è la prospettiva futura. Parlare di mercato adesso mi provoca fastidio: l’unica cosa che conta è la sfida con l’Atalanta.

Si parla di blocco mentale, ma spesso questa etichetta finisce per racchiudere tutto senza spiegare davvero nulla. Mi dispiace per Tomori: è un giocatore d’istinto, ma forse andava sostituito dopo la prima ammonizione. Confalonieri sostiene che a una banca non interessi vincere uno Scudetto e definisce Leao un finto campione? Il Milan, a pari punti con la Juve, aveva l’occasione di consegnare ad Allegri due rinforzi mirati.

Una proprietà ambiziosa avrebbe preso Malen per puntare alla Champions e restare in corsa per il titolo. Se un tecnico chiede un certo profilo e la risposta è negativa, il segnale è chiaro. Non è un giudizio personale: è un dato. Si sta cercando di far comprendere a Cardinale che il vero asset è il Milan, al di sopra di qualsiasi altro progetto sportivo. Se questo concetto non passa, il rischio è pagare un prezzo alto. Senza Champions, come ha detto Allegri, si parla di semplice sopravvivenza.”

Leggi anche
Bergomi: “Milan, Napoli e Juventus non possono dire ‘puntiamo alla Champions’:...
Braglia: “Temo fortemente che il Milan possa rimanere fuori dalla Champions. Vi spiego...

© RIPRODUZIONE RISERVATA