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Bergomi: “Milan, Napoli e Juventus non possono dire ‘puntiamo alla Champions’: non è giusto verso i tifosi”

Giuseppe Bergomi, ex difensore Inter e Nazionale Italiana, oggi commentatore e opinionista per 'Sky Sport'
Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, ha parlato a 'Repubblica' dello Scudetto dei nerazzurri, ma anche di Milan, Napoli e Juventus. Ecco le dichiarazioni dell'attuale opinionista e commentatore per 'Sky Sport'
Daniele Triolo Redattore 

L'Inter si è laureata nuovamente Campione d'Italia, a distanza di due anni, portandosi a casa il 21esimo Scudetto della sua storia. La squadra di Cristian Chivu, vittorioso con i nerazzurri al primo tentativo, ha vinto con tre giornate di anticipo sul termine della stagione: in 35 partite, 82 punti conquistati e 82 gol realizzati.

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Un titolo - al netto delle polemiche e della recente inchiesta arbitri che potrebbe coinvolgere la società - meritato sul campo. Motivo per cui Giuseppe 'Beppe' Bergomi, ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, oggi commentatore ed opinionista per 'Sky Sport' ha rilasciato un'intervista sul quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola.

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"L'obiettivo dei nerazzurri nella prossima stagione? Vincere il campionato", ha detto Bergomi. Il quale, però, ha poi aggiunto: "E non vale solo per l’Inter. Milan, Napoli e Juventus non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi. La Champions League è un’opportunità, ma è complessa: con la nuova formula, se non arrivi tra le prime otto, poi è durissima".

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