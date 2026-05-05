"L'obiettivo dei nerazzurri nella prossima stagione? Vincere il campionato", ha detto Bergomi. Il quale, però, ha poi aggiunto: "E non vale solo per l’Inter. Milan, Napoli e Juventus non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi. La Champions League è un’opportunità, ma è complessa: con la nuova formula, se non arrivi tra le prime otto, poi è durissima".