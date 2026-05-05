Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
"L'obiettivo dei nerazzurri nella prossima stagione? Vincere il campionato", ha detto Bergomi. Il quale, però, ha poi aggiunto: "E non vale solo per l’Inter. Milan, Napoli e Juventus non possono dire 'puntiamo ai posti Champions'. Non è giusto verso i tifosi. La Champions League è un’opportunità, ma è complessa: con la nuova formula, se non arrivi tra le prime otto, poi è durissima".
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