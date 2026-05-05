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Milan Futuro, Menon: “I miei compagni mi hanno aiutato tantissimo, gol meritato”

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Dopo aver segnato contro la Vogherese, Luca Menon, calciatore del Milan futuro, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul match
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan Futuro chiude la regular Season con una vittoria netta contro la Vogherese: i rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto per 10-1. A fine match, uno dei ragazzi più giovani, Luca Menon, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione della squadra. Il giovane calciatore rossonero, autore di un gol, ha voluto commentare la prestazione della squadra, facendo riferimento anche alla scorsa stagione e alla crescita di quest'anno. Ecco, di seguito, le sue parole:

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Milan Futuro, le parole di Menon

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«Mi hanno dato la possibilità di salire coi più grandi. Questo per me è molto importante per la mia crescita, perché nel giocare coi più grandi impari sia a crescere a livello di calcio, quindi tecnicamente e tatticamente, ma anche a livello personale e di personalità di gioco. I miei compagni mi hanno sempre aiutato tantissimo, in tutto. Oggi è una grande emozione con questo gol, penso meritato».

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«Non è stato facile, assolutamente. L’anno scorso ho avuto un’annata un po’ complicata tra vari infortuni e altre cose. Quest’anno mi sono ripreso bene, l’importante è esserci sempre con la testa e star sempre concentrati sull’obiettivo che ti poni».

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