Il Milan Futuro chiude la regular Season con una vittoria netta contro la Vogherese : i rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto per 10-1. A fine match, uno dei ragazzi più giovani, Luca Menon , ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla prestazione della squadra. Il giovane calciatore rossonero, autore di un gol, ha voluto commentare la prestazione della squadra, facendo riferimento anche alla scorsa stagione e alla crescita di quest'anno. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan Futuro, le parole di Menon

«Mi hanno dato la possibilità di salire coi più grandi. Questo per me è molto importante per la mia crescita, perché nel giocare coi più grandi impari sia a crescere a livello di calcio, quindi tecnicamente e tatticamente, ma anche a livello personale e di personalità di gioco. I miei compagni mi hanno sempre aiutato tantissimo, in tutto. Oggi è una grande emozione con questo gol, penso meritato».