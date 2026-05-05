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Braglia: “Milan, ambiente che si sta disgregando e perde pezzi. La Champions …”

Strahinja Pavlovic, difensore AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Simone Braglia, ex terzo portiere del Milan nella stagione 1997-1998, ha parlato del momento dei rossoneri di Massimiliano Allegri impegnati nella lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League. Le sue dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Assegnato lo Scudetto all'Inter, rimangono due i motivi di interesse per seguire il campionato di Serie A fino alla fine. Uno riguarda la lotta per non retrocedere, dove, dopo Hellas Verona e Pisa, la Cremonese di Marco Giampaolo - sconfitta ieri in casa 1-2 dalla Lazio - sembra essere la maggiore indiziata. I grigiorossi, infatti, hanno 4 punti da recuperare sul Lecce a 3 giornate dalla fine.

L'altro motivo, invece, è la lotta per le squadre che si qualificheranno alla prossima edizione della Champions League. Il Napoli, con 70 punti, sembra aver quasi blindato un posto (basteranno 3 punti agli azzurri di Antonio Conte per chiudere i giochi), mentre ne serviranno 6 al Milan di Massimiliano Allegri, attualmente fermo a quota 67.

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I problemi, per il Diavolo, sono però molteplici: i rossoneri non vincono più (anzi, le perdono quasi tutte), non segnano mai e, intanto, dietro spingono Juventus (65), Roma (64) e Como (62). Per il Milan di Allegri, quindi, qualificarsi in Champions non sarà così facile come si credeva fino a metà marzo, più o meno.

Di questo ha parlato Simone Braglia, ex terzo portiere rossonero nella stagione 1997-1998, a 'TMW Radio'. "Milan? C'è un ambiente che non è più quello di due mesi fa. Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezzi. Non c'è più identità e un filo logico per poter arrivare all'obiettivo Champions. Temo fortemente che Juve o Milan potrebbe rimanere fuori. Credo che la Roma possa essere la favorita".

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