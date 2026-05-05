I problemi, per il Diavolo, sono però molteplici: i rossoneri non vincono più (anzi, le perdono quasi tutte), non segnano mai e, intanto, dietro spingono Juventus ( 65 ), Roma ( 64 ) e Como ( 62 ). Per il Milan di Allegri, quindi, qualificarsi in Champions non sarà così facile come si credeva fino a metà marzo, più o meno.

Di questo ha parlato Simone Braglia, ex terzo portiere rossonero nella stagione 1997-1998, a 'TMW Radio'. "Milan? C'è un ambiente che non è più quello di due mesi fa. Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezzi. Non c'è più identità e un filo logico per poter arrivare all'obiettivo Champions. Temo fortemente che Juve o Milan potrebbe rimanere fuori. Credo che la Roma possa essere la favorita".