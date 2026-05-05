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Orlando: “Allegri, uno dei migliori nella gestione del gruppo ma il Milan è allo sbando”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Sassuolo-Milan di Serie A
Massimo Orlando, ex calciatore di Fiorentina, Milan e Juventus, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri - in crisi di gioco e risultati da quasi due mesi - a 'TuttoMercatoWeb'. Le sue dichiarazioni non inducono di certo all'ottimismo
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan di Massimiliano Allegri sta rischiando di vanificare una stagione ben condotta fino allo scorso 8 marzo, con la vittoria contro l'Inter nel Derby di Milano, con due mesi da incubo: in questo periodo, una sola vittoria (contro l'Hellas Verona) e un solo gol segnato (da Adrien Rabiot proprio al 'Bentegodi') in un oceano di sconfitte senza trovare la via della rete (contro Lazio, Napoli, Udinese e Sassuolo).

La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che sembrava cosa fatta, è tornata prepotentemente in discussione: la Juventus è a - 2, la Roma a - 3, il Como a - 5 e ciò che preoccupa tutti in casa rossonera, più che l'assalto delle contendenti e i punti di distacco ridotti, è l'incapacità di produrre gioco e occasioni da gol che il Diavolo ha manifestato in questo periodo orribile. All'indomani del k.o. del 'Mapei Stadium', impossibile vedere una via d'uscita.

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E Massimo Orlando, ex fantasista di Fiorentina, Juventus, Atalanta e Milan in Serie A, intervenendo in un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb', ha fatto una riflessione molto accurata sul difficile momento vissuto da Mike Maignan e compagni. "La squadra si è persa. Allegri nella gestione del gruppo è uno dei migliori, non so cosa stia succedendo ma è una squadra che da diverse partite è allo sbando, con tanta paura, che ti condiziona".

"C'è una spaccatura con la tifoseria. Ora mancano tre partite, deve andare a Genova su un campo difficile, poi l'Atalanta. Si è incasinato tutto. O si ricompattano velocemente o rischia di buttare via tutto. E vedo la Roma lanciata, Gian Piero Gasperini ha voglia davvero dopo quanto è successo", ha chiosato poi Orlando sui rossoneri.

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