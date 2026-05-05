Cardinale e Furlani, ora basta! Il grido di dolore di Confalonieri e Paolo Berlusconi è un pugno in pancia
E Massimo Orlando, ex fantasista di Fiorentina, Juventus, Atalanta e Milan in Serie A, intervenendo in un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb', ha fatto una riflessione molto accurata sul difficile momento vissuto da Mike Maignan e compagni. "La squadra si è persa. Allegri nella gestione del gruppo è uno dei migliori, non so cosa stia succedendo ma è una squadra che da diverse partite è allo sbando, con tanta paura, che ti condiziona".
"C'è una spaccatura con la tifoseria. Ora mancano tre partite, deve andare a Genova su un campo difficile, poi l'Atalanta. Si è incasinato tutto. O si ricompattano velocemente o rischia di buttare via tutto. E vedo la Roma lanciata, Gian Piero Gasperini ha voglia davvero dopo quanto è successo", ha chiosato poi Orlando sui rossoneri.
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