E Massimo Orlando, ex fantasista di Fiorentina, Juventus, Atalanta e Milan in Serie A, intervenendo in un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb', ha fatto una riflessione molto accurata sul difficile momento vissuto da Mike Maignan e compagni. "La squadra si è persa. Allegri nella gestione del gruppo è uno dei migliori, non so cosa stia succedendo ma è una squadra che da diverse partite è allo sbando, con tanta paura, che ti condiziona".