Milan, senti Chiariello—
"Il Napoli si è messo sul divano e ha scoperto che il Milan è letteralmente franato. Il lavoro di Allegri, che era stato magnificato in ogni forma, in ogni salsa, in ogni modo, adesso viene messo in discussione, perché pensate che il Milan era la squadra che aveva perso meno partite di tutti, solo una all'inizio di campionato con la Cremonese, alla prima giornata, poi non ne aveva perse più e, dopo aver vinto per 2 volte di seguito il derby, sia l'andata che il ritorno di cortomuso, come dice Allegri con linguaggio dell'ippica, si parlava ancora di un Milan in lotta a Scudetto, perfino il Napoli è stato considerato in lotta a Scudetto e invece è franato: 5 sconfitte nelle ultime 7, se ricordo bene, una vera frana, una slavina.
Chiariello, successivamente, ha evidenziato il fatto che, nonostante il buon inizio dei rossoneri e i successi nei big match (soprattutto nei derby), abbia perso molta solidità: nelle ultime gare, infatti, la squadra rossonera è apparsa molto fragile, come se avesse perso quel collante che l'ha caratterizzata nel corso dei mesi:
"Se conserva il terzo posto è perché dietro fanno la corsa del gambero, veramente questo è un ciapanò, come dicono a Milano, noi lo chiamiamo molto più in maniera divertente 3-7 a perdere, che è qualcosa di veramente piacevole e simpatico, ma nel calcio molto meno. Perché? Perché la Roma ha avuto la grande occasione di prendersi la qualificazione Champions e l'ha clamorosamente stracciata quando batteva la Juventus: stava battendo la Juventus 3-1 a un quarto d'ora dalla fine e si è fatta inopinatamente raggiungere."
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