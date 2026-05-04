Atalanta-Milan, panchine in bilico: Allegri e Palladino si giocano il futuro

Una gara che scotta (anche per Palladino)—
Quella tra rossoneri e nerazzurri non sarà una partita come le altre. I recenti risultati l'hanno trasformata in un crocevia drammatico: il Milan, reduce da un periodo d'appannamento (5 sconfitte nelle ultime 10 gare), rischia di complicare la corsa Champions proprio nel finale. Dall'altra parte, Palladino si gioca la conferma: la famiglia Percassi non sembra ancora convinta del progetto tecnico dell'ex allenatore di Monza e Fiorentina, rendendo ogni punto pesantissimo per il suo futuro a Bergamo.
Gli osservati speciali: il mercato non dorme mai—
Nonostante la posta in palio, gli intrecci di mercato restano sullo sfondo come un rumore costante. Il Milan ritroverà diversi ex, da Pasalic a De Ketelaere, passando per lo svincolato Sportiello. Ma l’attenzione di Furlani è rivolta soprattutto ai gioielli nerazzurri:
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