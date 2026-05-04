Milan, senti Capello — «Sem­brava la stessa situa­zione di quando io ho preso il Milan. E ritengo che lui con que­sta Inter abbia fatto la stessa cosa che feci io, ovvero un grande lavoro psi­co­lo­gico innan­zi­tutto. Anda­vano scac­ciati alcuni fan­ta­smi e ci è riu­scito».

Dopo aver fatto questo piccolo paragone, Capello si è spostato a parlare in particolare della lotta scudetto:

«Era per me l’unica squa­dra che, a ini­zio anno, sulla carta poteva com­pe­tere col Napoli. Conte ha avuto non pochi pro­blemi con gli infor­tuni ma non dimen­ti­chiamo anche quelli avuti da Chivu. Su tutti, gli stop di Calha­no­glu e quello lungo di Dum­fries: si è sen­tita tanto la man­canza dell’olan­dese lì sulla fascia. Ma nono­stante que­sto si è vista una squa­dra che sul lungo periodo ha avuto qua­lità e forza supe­riori a quelle degli avver­sari. Certo, a volte è man­cata un po’ di con­ti­nuità in alcune par­tite».

Le parole di Capello, ovviamente, mettono in grande evidenza quanto, nel calcio moderno, il fattore mentale possa pesare: a differenza dei rossoneri che, dopo alcune sconfitte si sono 'abbattuti', i nerazzurri hanno saputo trasformare i momenti negativi in grandi motivazioni per reagire e fare meglio di quanto fatto precedentemente. Proprio per questo, nella giornata di ieri, hanno conquistato il titolo di Campioni d'Italia.