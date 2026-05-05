PIANETAMILAN news milan interviste Vieri sullo scudetto: “Milan secondo a lungo, comunque bravo Allegri”

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Vieri sullo scudetto: “Milan secondo a lungo, comunque bravo Allegri”

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Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, è stato intervistato dai microfoni del  Corriere della Sera: le sue parole sulle due milanesi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, è stato intervistato dai microfoni del  Corriere della Sera in occasione della vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri di Chivu, arrivato con la vittoria di ieri sera contro il Parma per 2-0. L'ex attaccante, oltre ad aver parlato ovviamente dei nerazzurri e ad averne elogiato il cammino, ha voluto spendere alcune parole anche per Milan e Napoli.

L'ex bomber nerazzurro ha voluto fare dei complimenti a Massimiliano Allegri per il suo percorso: secondo Vieri, il tecnico livornese ha ereditato una squadra lontana dalla vetta e, il suo cammino in Serie a è stato positivo. Ecco, di seguito, le sue parole:

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«Tre squadre in corsa, con il Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo una volta recuperati gli infortunati. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po’ di sfortuna per Conte, che aveva in mano la rosa più forte».

Sull'Inter: «È stata la più brava. Ha di fatto sempre vinto con le piccole, e gli scudetti si portano a casa proprio su questo fronte, dove i punti pesano tantissimo, sono anzi decisivi. La delusione del campionato? La Juve, all’inizio. Ora Spalletti ha rimesso ogni cosa al suo posto».

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