Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, è stato intervistato dai microfoni del Corriere della Sera: le sue parole sulle due milanesi

Christian Vieri, ex calciatore di Inter e Milan, è stato intervistato dai microfoni del Corriere della Sera in occasione della vittoria dello scudetto da parte dei nerazzurri di Chivu, arrivato con la vittoria di ieri sera contro il Parma per 2-0. L'ex attaccante, oltre ad aver parlato ovviamente dei nerazzurri e ad averne elogiato il cammino, ha voluto spendere alcune parole anche per Milan e Napoli.