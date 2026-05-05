Milan, l’analisi della crisi: persi 58 punti dalle capoliste in tre stagioni. Il dato che condanna RedBird
Milan, senti Vieri
«Tre squadre in corsa, con il Milan secondo a lungo e il Napoli di nuovo competitivo una volta recuperati gli infortunati. Comunque bravo Allegri che ha ereditato una squadra lontana dalla vetta, un po’ di sfortuna per Conte, che aveva in mano la rosa più forte».
Sull'Inter: «È stata la più brava. Ha di fatto sempre vinto con le piccole, e gli scudetti si portano a casa proprio su questo fronte, dove i punti pesano tantissimo, sono anzi decisivi. La delusione del campionato? La Juve, all’inizio. Ora Spalletti ha rimesso ogni cosa al suo posto».
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