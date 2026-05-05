Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime 5 partite, segnano appena un gol e subendone 6. Si tratta indubbiamente del momento più complicato per i rossoneri, complice anche quello che sta succedendo dall'altra sponda del naviglio. L'Inter si è appena laureata campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia, mentre il Diavolo, ora, rischia addirittura di fallire clamorosamente l'obiettivo Champions League. Alla squadra di Allegri servono altri 6 punti nelle ultime 3 partite di campionato per blindare il quarto posto, ma la sensazione è che più di una certezza sia stata persa.