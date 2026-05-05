PIANETAMILAN news milan interviste Braglia: “Temo fortemente che il Milan possa rimanere fuori dalla Champions. Vi spiego perché”

INTERVISTE

Braglia: “Temo fortemente che il Milan possa rimanere fuori dalla Champions. Vi spiego perché”

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan
L'ex portiere di Serie A Simone Braglia analizza la crisi del Milan: le sue parole ai microfoni di 'TMW Radio'
Redazione PM

Il Milan ha vinto soltanto una delle ultime 5 partite, segnano appena un gol e subendone 6. Si tratta indubbiamente del momento più complicato per i rossoneri, complice anche quello che sta succedendo dall'altra sponda del naviglio. L'Inter si è appena laureata campione d'Italia per la 21ª volta nella sua storia, mentre il Diavolo, ora, rischia addirittura di fallire clamorosamente l'obiettivo Champions League. Alla squadra di Allegri servono altri 6 punti nelle ultime 3 partite di campionato per blindare il quarto posto, ma la sensazione è che più di una certezza sia stata persa.

Braglia sul momento del Milan

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In merito al momento di forma del Milan, si è espresso anche Simone Braglia. Di seguito, un interessante passaggio dell'intervento dell'ex portiere di Serie A sulle frequenze di 'TMW Radio'.

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"C'è un ambiente che non è più quello di due mesi fa. Sembrerebbe un ambiente che si sta disgregando e perde pezzi. Non c'è più identità e un filo logico per poter arrivare all'obiettivo Champions, temo fortemente che il Milan possa rimanere fuori. Se la Roma vincesse stasera, credo possa essere la favorita".

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