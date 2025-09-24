Nelle altre partite di Coppa Italia, bene Cagliari e Udinese, che vincono in casa rispettivamente 4-1 contro il Frosinone e 2-1 contro il Palermo. Sotto la testata, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi dà ragione a Igor Tudor per i torti subiti da direttore di gara e V.A.R. durante Verona-Juventus 1-1 di campionato dello scorso weekend.
Si prepara, invece, al debutto stagionale in Europa League (stasera, alle ore 21:00), la Roma di Gian Piero Gasperini, che sarà di scena all'Allianz Riviera contro il Nizza: giocherà titolare, nell'attacco giallorosso, Artem Dovbyk. Debutto sfortunato, invece, per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool: schierato titolare in Coppa di Lega contro il Southampton, è uscito in barella per un grave infortunio. Si teme una lesione al crociato.
