Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Corriere dello Sport: “Nkunku settete! Festa con il palloncino. Milan avanti”

EDICOLA

Prima pagina Corriere dello Sport: “Nkunku settete! Festa con il palloncino. Milan avanti”

Prima pagina Corriere dello Sport: 'Nkunku settete! Festa con il palloncino. Milan avanti'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 3-0 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Reti di Santiago Giménez, Christopher Nkunku (al suo primo gol milanista) e Christian Pulisic. Agli ottavi la Lazio, domenica in campionato il Napoli.

LEGGI ANCHE

Il Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 24 settembre 2025

Nelle altre partite di Coppa Italia, bene Cagliari e Udinese, che vincono in casa rispettivamente 4-1 contro il Frosinone e 2-1 contro il Palermo. Sotto la testata, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi dà ragione a Igor Tudor per i torti subiti da direttore di gara e V.A.R. durante Verona-Juventus 1-1 di campionato dello scorso weekend.

Si prepara, invece, al debutto stagionale in Europa League (stasera, alle ore 21:00), la Roma di Gian Piero Gasperini, che sarà di scena all'Allianz Riviera contro il Nizza: giocherà titolare, nell'attacco giallorosso, Artem Dovbyk. Debutto sfortunato, invece, per Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool: schierato titolare in Coppa di Lega contro il Southampton, è uscito in barella per un grave infortunio. Si teme una lesione al crociato.

Leggi anche
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ridi Milan, il Diavolo non si ferma mai: 3-0 al...
Milan, Rummenigge ricorda lo scontro con Baresi

© RIPRODUZIONE RISERVATA