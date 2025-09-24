Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione

Media day per il Femminile: le parole di Spina e Bakker

L'Head of Women Football, Elisabet Spina, ha parlato di numerose tematiche come, ad esempio, le infrastrutture in Italia. L'obiettivo è quello di diventare presto un top club europeo e si sa, tutto passa anche dall'ambiente che le circonda. Proprio per questo, le rossonere stanno investendo molto nella ristrutturazione del centro sportivo. Sull'allenatrice, Spina ha dichiarato che si è voluto puntare fortemente su Bakker proprio perchè era il momento storico giusto. Va ricordato che l'olandese è arrivata al Milan nell'estate del 2024 e già alla sua prima stagione in Italia, è riuscita a conquistare il quinto posto in classifica, ottenendo anche un ottimo rendimento nella Poule Scudetto, con un gruppo molto giovane.