Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione

Oggi al Centro Sportivo Vismara è andato in scena il Media Day per il Milan femminile: tutto quello che c'è da sapere
Alessia Scataglini
Oggi al Centro Sportivo Vismara è andato in scena il Media Day per il Milan femminile. Le ragazze guidate da Coach Bakker, che inizieranno il campionato il prossimo 5 ottobre sfidando il Genoa, hanno svolto un allenamento a porte aperte.

Media day per il Femminile: le parole di Spina e Bakker

L'Head of Women Football, Elisabet Spina, ha parlato di numerose tematiche come, ad esempio, le infrastrutture in Italia. L'obiettivo è quello di diventare presto un top club europeo e si sa, tutto passa anche dall'ambiente che le circonda. Proprio per questo, le rossonere stanno investendo molto nella ristrutturazione del centro sportivo. Sull'allenatrice, Spina ha dichiarato che si è voluto puntare fortemente su Bakker proprio perchè era il momento storico giusto. Va ricordato che l'olandese è arrivata al Milan nell'estate del 2024 e già alla sua prima stagione in Italia, è riuscita a conquistare il quinto posto in classifica, ottenendo anche un ottimo rendimento nella Poule Scudetto, con un gruppo molto giovane.

Sulle ragazze, Spina ha riferito che hanno voluto tenere le 11 titolari. Nonostante le numerose richieste che sono arrivate, le giovani rossonere sono voluto rimanere al Milan, il che lascia trasparire una fortissima fiducia nel progetto. Si è parlato anche di investire nell'evento di San Siro come lo scorso anno ma, complici anche le olimpiadi, è molto difficile calendarizzarlo.

Dopo le parole di Spina, coach Bakker ha parlato della sua squadra: il modulo scelto sarà principalmente il 4-3-3, che poi potrà diventare un 3-4-3 grazie al movimento dei centrocampisti. Le cose richieste alle sue giovani ragazze sono molto semplici: competitività,  fiducia, entusiasmo, alta intensità, divertimento e niente proteste, cercando di trasmettere nel migliore dei modi un 'gioco dominante'.

