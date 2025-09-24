Media Day per il Milan Femminile: le rossonere si preparano alla nuova stagione

Sulle ragazze, Spina ha riferito che hanno voluto tenere le 11 titolari. Nonostante le numerose richieste che sono arrivate, le giovani rossonere sono voluto rimanere al Milan, il che lascia trasparire una fortissima fiducia nel progetto. Si è parlato anche di investire nell'evento di San Siro come lo scorso anno ma, complici anche le olimpiadi, è molto difficile calendarizzarlo.
Dopo le parole di Spina, coach Bakker ha parlato della sua squadra: il modulo scelto sarà principalmente il 4-3-3, che poi potrà diventare un 3-4-3 grazie al movimento dei centrocampisti. Le cose richieste alle sue giovani ragazze sono molto semplici: competitività, fiducia, entusiasmo, alta intensità, divertimento e niente proteste, cercando di trasmettere nel migliore dei modi un 'gioco dominante'.
