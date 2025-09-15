Milan Femminile, Bakker: “Orgogliosa che abbiamo realizzato due reti”

Bakker: "A tratti è stato difficile avere ritmo, ma sono orgogliosa"

"Non è stata una bella partita, perché ci sono stati tanti momenti lenti ed è stato difficile avere ritmo. Dopo lo 0-1 avversario ho detto alle ragazze di seguire i loro compiti e credere che il gol sarebbe arrivato nel secondo tempo perché c’erano tanti spazi. Sono orgogliosa che abbiamo realizzato due reti, e sono orgogliosa per come abbiamo gestito il vantaggio invitandoli ad attaccare per creare più spazi. È stata speciale“