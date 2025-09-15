Milan Femminile, Bakker: “Orgogliosa che abbiamo realizzato due reti”

Dopo un inizio di stagione non molto positivo, il Milan Femminile torna a sorridere vincendo per 2-1 contro la Ternana di Mister Cincotta. Le protagoniste del match, ed autrici dei due gol, sono state Van Dooren (primo gol in rossonero) e Appiah (primo gol della giovane in prima squadra dopo l'esperienza in Primavera). In occasione di questo successo, l'allenatrice del Milan Femminile, Coach Bakker, è intervenuta ai microfoni di Milan Tv commentando il successo delle sue ragazze. Ecco, di seguito, le sue parole.
Bakker: "A tratti è stato difficile avere ritmo, ma sono orgogliosa"—
"Non è stata una bella partita, perché ci sono stati tanti momenti lenti ed è stato difficile avere ritmo. Dopo lo 0-1 avversario ho detto alle ragazze di seguire i loro compiti e credere che il gol sarebbe arrivato nel secondo tempo perché c’erano tanti spazi. Sono orgogliosa che abbiamo realizzato due reti, e sono orgogliosa per come abbiamo gestito il vantaggio invitandoli ad attaccare per creare più spazi. È stata speciale“
