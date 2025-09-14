Serie A Femminile, verso Milan-Ternana: la match preview

Secondo appuntamento casalingo della stagione per il Milan femminile, che chiude la sua prima esperienza in Serie A Women's Cup ospitando la neopromossa Ternana Women. Una sfida che non avrà implicazioni di classifica per le due squadre, fuori dalla corsa alla Final Four di Castellammare di Stabia, ma che costituirà la prova generale prima del via al campionato di inizio ottobre. Ci avviciniamo al calcio d'inizio di Fiorenzuola d'Arda con la nostra Match Preview.
Qui Ternana Women—
Un punto in due partite di Women's Cup per le umbre, pronte a vivere la loro prima storica esperienza nella massima serie. Contro la Roma (2-4) e a Sassuolo (1-1) la squadra di Cincotta ha ben figurato per proposta di gioco e opportunità generate soprattutto da palla inattiva, fonte primaria di tutte e tre le reti segnate nei primi 180' stagionali. Punti di forza del 4-3-3 della Ternana l'esperienza di Paloma Lázaro in avanti ma anche la solidità sulla fascia della slovena Eržen e la freschezza della giovane scuola Roma, Pellegrino Cimò. Per la sfida al Milan mancherà uno dei punti di riferimento delle rossoverdi, la tedesca Breitner (ex Fiorentina e Napoli) per squalifica. In diffida, invece, Di Giammarino e Massimino.
Prepartita—
Dove vedere Milan-Ternana Women in TV
In Italia, la partita sarà visibile in diretta su Vivo Azzurro TV. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.
Sarà David Kovačević, fischietto della sezione di Arco Riva, a dirigere la sfida di Fiorenzuola d'Arda. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Montanelli di Lecco e Nicosia di Saronno oltre al quarto ufficiale, Calzolari di Albenga.
La terza giornata di Serie A Women's Cup si è aperta oggi, sabato 13 settembre, con Lazio-Parma 3-1 e Juventus-Napoli Women 4-0. Domenica 14 doppio appuntamento alle 12.30 - Fiorentina-Genoa e Inter-Como Women - e alle 15.00, quando oltre a Milan-Ternana Women sarà il momento di Roma-Sassuolo.
Questa la classifiche dei tre gironi: Lazio 9, Juventus 6, Napoli Women e Parma 1 (girone A); Inter 6, Fiorentina 3, Genoa e Como Women 1 (girone B); Roma 6, Sassuolo 4, Ternana Women 1, Milan 0 (girone C).
