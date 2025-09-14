Serie A Femminile, verso Milan-Ternana: la match preview

Secondo appuntamento casalingo della stagione per il Milan femminile, che chiude la sua prima esperienza in Serie A Women's Cup ospitando la neopromossa Ternana Women. Una sfida che non avrà implicazioni di classifica per le due squadre, fuori dalla corsa alla Final Four di Castellammare di Stabia, ma che costituirà la prova generale prima del via al campionato di inizio ottobre. Ci avviciniamo al calcio d'inizio di Fiorenzuola d'Arda con la nostra Match Preview.

Qui Ternana Women — Un punto in due partite di Women's Cup per le umbre, pronte a vivere la loro prima storica esperienza nella massima serie. Contro la Roma (2-4) e a Sassuolo (1-1) la squadra di Cincotta ha ben figurato per proposta di gioco e opportunità generate soprattutto da palla inattiva, fonte primaria di tutte e tre le reti segnate nei primi 180' stagionali. Punti di forza del 4-3-3 della Ternana l'esperienza di Paloma Lázaro in avanti ma anche la solidità sulla fascia della slovena Eržen e la freschezza della giovane scuola Roma, Pellegrino Cimò. Per la sfida al Milan mancherà uno dei punti di riferimento delle rossoverdi, la tedesca Breitner (ex Fiorentina e Napoli) per squalifica. In diffida, invece, Di Giammarino e Massimino.

Prepartita —

Seconda sfida ufficiale tra le due squadre: l'unico precedente risale al 2 novembre 2022, 2-0 rossonero in Coppa Italia sul campo della Ternana. Una sfida che rappresenta anche l'unica partita mai disputata dal Milan femminile contro una squadra umbra tra tutte le competizioni.

Il Milan è la seconda squadra con l'età media delle proprie titolari più bassa in questa Serie A Women's Cup: 25 anni e 262 giorni per le rossonere, più elevata solo rispetto al Napoli (24 anni e 22 giorni).

Solo la Roma (85%) vanta una percentuale di passaggi riusciti superiore rispetto al Milan (83%) in questa Serie A Women's Cup, frutto di 742 passaggi riusciti su 895 tentati dalle rossonere. Il Milan è anche la squadra che vanta più dribbling riusciti nella competizione in corso sia in valore assoluto (22 - esattamente il doppio rispetto alla Ternana), sia in percentuale (59%).

Evelyn Ijeh ha già segnato 16 gol con la maglia del Milan tra tutte le competizioni e con una rete potrebbe diventare in solitaria la 2ᵃ miglior marcatrice straniera nella storia delle rossonere (subito dietro, in 3ª posizione, Chanté Dompig a quota 15). Solo Nadine Nischler (nove) ha tentato più conclusioni dell'attaccante svedese (otto, al pari di Zara Kramzar) in questa Serie A Women's Cup.

Dove vedere Milan-Ternana Women in TV

In Italia, la partita sarà visibile in diretta su Vivo Azzurro TV. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno seguente, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

Sarà David Kovačević, fischietto della sezione di Arco Riva, a dirigere la sfida di Fiorenzuola d'Arda. A completare la squadra arbitrale i guardalinee Montanelli di Lecco e Nicosia di Saronno oltre al quarto ufficiale, Calzolari di Albenga.

La terza giornata di Serie A Women's Cup si è aperta oggi, sabato 13 settembre, con Lazio-Parma 3-1 e Juventus-Napoli Women 4-0. Domenica 14 doppio appuntamento alle 12.30 - Fiorentina-Genoa e Inter-Como Women - e alle 15.00, quando oltre a Milan-Ternana Women sarà il momento di Roma-Sassuolo.

Questa la classifiche dei tre gironi: Lazio 9, Juventus 6, Napoli Women e Parma 1 (girone A); Inter 6, Fiorentina 3, Genoa e Como Women 1 (girone B); Roma 6, Sassuolo 4, Ternana Women 1, Milan 0 (girone C).