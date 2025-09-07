Un gol nel finale condanna il Milan: la Roma vince e va alla Final Four

Partita vivace in avvio e al 6' arriva la prima grande chance per le rossonere: il tacco di Arrigoni libera Kyvåg , fermata dall'uscita di Baldi con la difesa giallorossa che poi mura sulla linea la ribattuta di van Dooren . Risposta romanista al 12', col colpo di testa sotto porta di Rieke che termina alto di poco. Crescono le padrone di casa, che producono delle opportunità con Thøgersen e Haavi senza impensierire Giuliani tra i pali, mentre il Milan prova a insidiare la porta avversaria con Ijeh al 29' e Cesarini nel recupero della prima frazione, che si chiude sullo 0-0 nell'afoso pomeriggio romano.

Si riparte senza cambi e con un diagonale di Pilgrim al 47' che sfiora il palo alla destra di Giuliani. Insiste la Roma con Bergamaschi, ancora Pilgrim e Rieke, ma il punteggio non cambia. La prima opportunità della ripresa è delle rossonere, col duo Renzotti-van Dooren che però non centra lo specchio al 57'. Giuliani è reattiva al 63' sul colpo di testa di Heatley, e anche al 66' a protendersi sulla girata di van Diemen. Seguono minuti con pochi squilli, con gli allenatori che provano a cambiarla con le sostituzioni. Ed è una subentrata - la giovane Galli - a firmare l'1-0 all'80' per la Roma, un diagonale mancino su cui Giuliani non può arrivare. Il Milan prova a reagire con Dompig e Ijeh oltre che con l'esordiente Appiah, ma al triplice fischio vince la Roma.