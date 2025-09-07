Un gol nel finale condanna il Milan: la Roma vince e va alla Final Four

LA CRONACA
Partita vivace in avvio e al 6' arriva la prima grande chance per le rossonere: il tacco di Arrigoni libera Kyvåg, fermata dall'uscita di Baldi con la difesa giallorossa che poi mura sulla linea la ribattuta di van Dooren. Risposta romanista al 12', col colpo di testa sotto porta di Rieke che termina alto di poco. Crescono le padrone di casa, che producono delle opportunità con Thøgersen e Haavi senza impensierire Giuliani tra i pali, mentre il Milan prova a insidiare la porta avversaria con Ijeh al 29' e Cesarini nel recupero della prima frazione, che si chiude sullo 0-0 nell'afoso pomeriggio romano.
Si riparte senza cambi e con un diagonale di Pilgrim al 47' che sfiora il palo alla destra di Giuliani. Insiste la Roma con Bergamaschi, ancora Pilgrim e Rieke, ma il punteggio non cambia. La prima opportunità della ripresa è delle rossonere, col duo Renzotti-van Dooren che però non centra lo specchio al 57'. Giuliani è reattiva al 63' sul colpo di testa di Heatley, e anche al 66' a protendersi sulla girata di van Diemen. Seguono minuti con pochi squilli, con gli allenatori che provano a cambiarla con le sostituzioni. Ed è una subentrata - la giovane Galli - a firmare l'1-0 all'80' per la Roma, un diagonale mancino su cui Giuliani non può arrivare. Il Milan prova a reagire con Dompig e Ijeh oltre che con l'esordiente Appiah, ma al triplice fischio vince la Roma.
IL TABELLINO
ROMA-MILAN 1-0
ROMA (3-4-2-1): Baldi; van Diemen, Heatley, Veje (44'st Di Guglielmo); Thøgersen, Giugliano, Rieke, Bergamaschi (13'st Galli); Haavi (33'st Pandini), Kühl (13'st Greggi); Pilgrim (33'st Babajide). A disp.: Lukášová, Soggiu; Oladipo, Valdezate; Cherubini, Pante; Corelli. All.: Rossettini.
MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, de Sanders, Soffia, Keijzer; van Dooren (43'st Appiah), Cesarini, Arrigoni; Renzotti, Ijeh, Kyvåg (23'st Dompig). A disp.: Estévez, Tornaghi; Bonanomi, Donolato; Vitale. All.: Bakker.
Arbitro: Striamo di Salerno.
Gol: 35'st Galli (R).
Ammonita: 38' Koivisto (M).
