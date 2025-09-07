Pianeta Milan
Un gol nel finale condanna il Milan: la Roma vince e va alla Final Four

Suzanne Bakker AC Milan Femminile
Seconda sconfitta in due partite di Serie A Women's Cup per il Milan, che cede nel finale alla Roma: il resoconto
Seconda sconfitta in due partite di Serie A Women's Cup per il Milan, che cede nel finale alla Roma: al Tre Fontane finisce 1-0 per le giallorosse grazie alla rete della giovanissima Galli, che consolida la posizione in classifica delle capitoline e di fatto elimina le rossonere dalla corsa alla Final Four di Castellammare di Stabia. Un peccato, perché la squadra di Bakker ha mostrato diversi progressi rispetto al ko nel turno inaugurale contro il Sassuolo: da una difesa ordinata e concreta a una fase offensiva con aspetti da rivedere ma comunque di generare diverse occasioni pericolose - sia nel primo che nel secondo tempo - che avrebbero meritato miglior sorte.

Da segnalare anche le tante assenze (soprattutto a centrocampo) che ha portato a una rotazione all'osso: soltanto due le sostituzioni effettuate, tra cui l'esordio ufficiale in Prima Squadra della classe 2007 Karen Appiah. Nel risultato negativo ci sono comunque delle indicazioni utili e positive su cui lavorare nelle prossime settimane, per presentarsi al meglio al debutto in campionato, previsto per domenica 5 ottobre sul campo del neopromosso Genoa. Prima di allora vi sarà l'ultimo impegno nel girone di coppa, contro un'altra matricola: domenica 14 settembre, alle 15.00 a Fiorenzuola d'Arda, sarà Milan-Ternana Women.

LA CRONACA

Partita vivace in avvio e al 6' arriva la prima grande chance per le rossonere: il tacco di Arrigoni libera Kyvåg, fermata dall'uscita di Baldi con la difesa giallorossa che poi mura sulla linea la ribattuta di van Dooren. Risposta romanista al 12', col colpo di testa sotto porta di Rieke che termina alto di poco. Crescono le padrone di casa, che producono delle opportunità con Thøgersen e Haavi senza impensierire Giuliani tra i pali, mentre il Milan prova a insidiare la porta avversaria con Ijeh al 29' e Cesarini nel recupero della prima frazione, che si chiude sullo 0-0 nell'afoso pomeriggio romano.

Si riparte senza cambi e con un diagonale di Pilgrim al 47' che sfiora il palo alla destra di Giuliani. Insiste la Roma con Bergamaschi, ancora Pilgrim e Rieke, ma il punteggio non cambia. La prima opportunità della ripresa è delle rossonere, col duo Renzotti-van Dooren che però non centra lo specchio al 57'. Giuliani è reattiva al 63' sul colpo di testa di Heatley, e anche al 66' a protendersi sulla girata di van Diemen. Seguono minuti con pochi squilli, con gli allenatori che provano a cambiarla con le sostituzioni. Ed è una subentrata - la giovane Galli - a firmare l'1-0 all'80' per la Roma, un diagonale mancino su cui Giuliani non può arrivare. Il Milan prova a reagire con Dompig e Ijeh oltre che con l'esordiente Appiah, ma al triplice fischio vince la Roma.

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 1-0

ROMA (3-4-2-1): Baldi; van Diemen, Heatley, Veje (44'st Di Guglielmo); Thøgersen, Giugliano, Rieke, Bergamaschi (13'st Galli); Haavi (33'st Pandini), Kühl (13'st Greggi); Pilgrim (33'st Babajide). A disp.: Lukášová, Soggiu; Oladipo, Valdezate; Cherubini, Pante; Corelli. All.: Rossettini.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Koivisto, de Sanders, Soffia, Keijzer; van Dooren (43'st Appiah), Cesarini, Arrigoni; Renzotti, Ijeh, Kyvåg (23'st Dompig). A disp.: Estévez, Tornaghi; Bonanomi, Donolato; Vitale. All.: Bakker.

Arbitro: Striamo di Salerno.

Gol: 35'st Galli (R).

Ammonita: 38' Koivisto (M).

